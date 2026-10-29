"مهرجان الصحة" ينطلق في أبوظبي والعين ديسمبر المقبل

أبوظبي في 29 أكتوبر /وام/ يعود "مهرجان الصحة" إلى أبوظبي والعين خلال ديسمبر المقبل، بتنظيم من مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، عبر فعاليات مجانية تقام في جزيرة الحديريات بأبوظبي، من 11 إلى 15 ديسمبر، وحديقة الجاهلي في مدينة العين، من 24 إلى 28 ديسمبر، بهدف تعزيز الوعي بالصحة الوقائية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية.

ويقدم المهرجان برنامجاً يتضمن ورش عمل مبنية على أسس علمية، وعروضاً للطهي، وحصصاً للياقة البدنية، وأنشطة لليقظة الذهنية، وتحديات تفاعلية وفعاليات عائلية، تتيح للمشاركين اكتساب معارف ومهارات عملية تساعدهم على تطبيق العادات الصحية في حياتهم اليومية.

ويرتكز المهرجان على أربعة محاور رئيسية هي الحركة، والتغذية، والنوم، والصحة النفسية، من خلال تجارب تعليمية وتفاعلية وأنشطة عملية توضح دور الخيارات اليومية في الحد من المخاطر الصحية على المدى الطويل وتحسين جودة الحياة.

وتستهدف الفعاليات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم، وتجمع بين التوعية والترفيه، بما يشجع المشاركين على اعتماد عادات صحية تدعم النشاط والحيوية والتوازن في الحياة اليومية.

ويتزامن تنظيم المهرجان مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات ، من خلال أنشطة تجمع الأطفال والآباء والأجداد، وتسلط الضوء على دور الأسرة في ترسيخ العادات الصحية لدى مختلف الأجيال، وتشجيع أفرادها على دمج الممارسات الإيجابية في حياتهم اليومية.

ويعتمد المهرجان على التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع، بهدف تعزيز الوقاية الصحية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في جهود الصحة العامة، ونشر الوعي وتذليل العوائق أمام تبنّي أنماط حياة صحية ومستدامة.

ويأتي تنظيم النسخة الجديدة استكمالاً للنسخة الأولى من المهرجان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النهج الوقائي والاستباقي في الصحة العامة، إلى جانب الرعاية العلاجية، وتشجيع الأفراد على تحمل مسؤولية صحتهم واتخاذ خطوات عملية للمحافظة عليها، بما يدعم تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.