" تنمية المجتمع في دبي" تحصد المركز الثالث إقليمياً ضمن أفضل بيئات العمل للمرأة

دبي في 29 أكتوبر/ وام/ حصدت هيئة تنمية المجتمع في دبي، المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط ضمن تصنيف مؤسسة "Great Place to Work" لأفضل بيئات العمل للمرأة .

وأكد سعيد الطاير المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع في دبي،" أن حصول الهيئة على المركز الثالث إقليمياً ضمن أفضل بيئات العمل للمرأة يمثل تقديراً لجهودها المستمرة في بناء بيئة مهنية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتدعم المرأة في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.

وأعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة عمل تتيح للمرأة إبراز قدراتها وتطوير مهاراتها وتحويل طموحاتها إلى إنجازات ملموسة. ونؤمن بأن تمكين المرأة يبدأ بتوفير فرص عادلة للنمو والتقدم وتعزيز الثقة بكفاءاتها وتقدير إسهاماتها في العمل المؤسسي بما يرسخ ثقافة تقوم على الشراكة والتميز والإبداع".

وأضاف الطاير أن الهيئة تواصل الاستثمار في كوادرنا البشرية وتطوير الممارسات المؤسسية التي تعزز الانتماء وتحفز العطاء انطلاقاً من أن بيئة العمل الإيجابية تمثل عاملاً أساسياً في استدامة الأداء والتميز. وتحرص على أن تظل بيئتنا المهنية مساحة داعمة للتعلم والتطور وتبادل الخبرات تُمكّن الموظفات والموظفين من تقديم أفضل ما لديهم والإسهام في تحقيق رسالة الهيئة وأهدافها".