تعاونية الشارقة تعزز توسعها الجغرافي مع افتتاح فرعها الـ 79

الشارقة في 29 أكتوبر / وام /ارتفع اجمالي فروع تعاونية الشارقة إلى 79 فرعاً مع تدشين فرعها الجديد في منطقة النحوة التابعة لمدينة خورفكان ضمن خطتها للتوسع الجغرافي وتعزيز انتشارها في المناطق الشرقية من الإمارة.

ويمتد الفرع الجديد على مساحة 301 متر مربع، ويأتي ضمن توجهات التعاونية لتطوير شبكة منافذ البيع وتوسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق الشارقة، بما يعزز حضورها في قطاع تجارة التجزئة ويدعم توفير السلع الاستهلاكية للسكان.

وجرى افتتاح الفرع بحضور خميس بن سالم السويدي، مستشار مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وسعادة ماجد سالم الجنيد، رئيس مجلس إدارة تعاونية الشارقة، وعبدالله الكابوري، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكد الجنيد أن افتتاح الفرع يندرج ضمن استراتيجية التعاونية الرامية إلى توسيع شبكة فروعها وتطوير عملياتها التشغيلية في مختلف مناطق الإمارة، بما يواكب احتياجات المجتمعات المحلية ويدعم خطط التنمية في المناطق الشرقية.

وأعرب عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل للمبادرات والمشروعات التي تخدم المجتمع، مثمناً جهود سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، في دعم التنمية وتطوير الخدمات في المناطق الشرقية وضواحي الإمارة.

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