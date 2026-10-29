تعاون بين "إمبريال كوليدج للسكري" و"جامعة روتشستر للتكنولوجيا" لتطوير التدريب الصحي الرقمي

أبوظبي في 29 أكتوبر /وام/ وقعت "إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء"، التابعة لمجموعة "M42"، و"جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي"، مذكرة تفاهم، لتطوير مهارات العاملين في الرعاية الصحية في مجال المعلوماتية الصحية، وربط التدريب الأكاديمي بالتطبيقات السريرية والتشغيلية، بما يدعم توظيف البيانات والتقنيات الرقمية في تقديم الرعاية الصحية.

وتتضمن المرحلة الأولى إطلاق برنامج معتمد في المعلوماتية الصحية لموظفي المركز، بواقع 12 ساعة معتمدة تحتسب ضمن الرصيد الأكاديمي، ومعتمد من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين في استخدام البيانات والأدوات الرقمية في بيئات الرعاية الصحية، من خلال منهج يستند إلى التحديات التشغيلية والتكنولوجية التي تواجه فرق العمل، ويتيح تطبيق المعارف المكتسبة على مسائل مرتبطة بالممارسة المهنية اليومية.

وتأتي المذكرة في ظل تنامي استخدام البيانات والتقنيات الرقمية في الممارسة السريرية، إذ تجمع بين الخبرات السريرية للمركز والإمكانات الأكاديمية والتقنية للجامعة، بهدف تطوير المهارات المهنية للعاملين في القطاع الصحي وربط التدريب بالتحديات العملية واحتياجات العمل الفعلية.

وبموجب المذكرة، يحدد المركز احتياجاته السريرية والتشغيلية والتكنولوجية، فيما توظف الجامعة خبراتها الأكاديمية ومواردها التعليمية ومرافقها لدعم التدريب والتطبيق العملي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتطوير مشاريع تعالج تحديات واقعية في الرعاية الصحية، بما يوفر للمركز تصورات أكاديمية للحلول الممكنة.

كما تتيح المذكرة للطرفين بحث فرص التعاون في مشاريع التخرج المرتبطة بالرعاية الصحية، والتدريب العملي للطلبة، وتبادل المعرفة، وتطوير مبادرات تعليمية مشتركة، بما يربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق السريري، ويعزز مهارات العاملين ويوفر للطلبة خبرات عملية تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه تقديم الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة مي الجابر، الرئيس التنفيذي لإمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، إن تزايد دور البيانات والتقنيات الرقمية في الرعاية الصحية يتطلب تزويد فرق العمل بالمهارات اللازمة لاستخدامها بفاعلية في الممارسات اليومية، مشيرة إلى أن الشراكة توفر تدريباً منهجياً في المعلوماتية الصحية يرتبط بالتحديات السريرية والتشغيلية التي يواجهها الموظفون، ويسهم في بناء قدرات تدعم اتخاذ القرارات وتحسين تقديم الرعاية.

وقال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، إن مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات يتطلب متخصصين يمتلكون الكفاءة في التعامل مع البيانات والأدوات الرقمية، إلى جانب مهاراتهم في التعامل مع المرضى، موضحاً أن الجامعة ستوظف نهجها التطبيقي القائم على التكنولوجيا في تدريب فرق المركز، بدءاً من البرنامج المعتمد في المعلوماتية الصحية، لمساعدتهم على تطوير حلول للمشكلات العملية التي تواجههم.

وأضاف أن التعاون سيتيح ربط دراسات الحالة بالتحديات اليومية في الرعاية الصحية، ويوفر لطلبة الجامعة فرصاً للعمل على قضايا ذات أهمية في أبوظبي وخارجها.