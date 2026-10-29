"تيكوم" تحقق 2.3 مليار درهم إيرادات بنمو 11% خلال 9 أشهر

دبي في 29 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 2.35 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نما صافي ربحها المتكرر بنسبة 10% ليبلغ 1.22 مليار درهم، مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي واستمرار الطلب على أصولها والتوسع الإستراتيجي في محفظتها الاستثمارية.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، التي تمتلك وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة في دبي، ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% إلى 1.85 مليار درهم، مع الحفاظ على هامش ربح بلغ 79%، فيما نمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 1.6 مليار درهم.

وسجلت المجموعة معدل إشغال بلغ 97% في محفظة أصولها التجارية والصناعية، فيما ارتفع معدل الاحتفاظ بالعملاء إلى 95%، مقارنة بـ93% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس استمرار الطلب على مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لها.

وأكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن النتائج المالية والتشغيلية تعكس قوة نموذج أعمال المجموعة، المدعوم بمحفظة متنوعة من الأصول التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن التوسعات الإستراتيجية التي نفذتها خلال الأعوام الماضية أسهمت في تعزيز أدائها المالي وتوسيع قاعدة عملائها.

وقال إن المجموعة تواصل تحقيق نمو متوازن في مختلف فئات الأصول، مستفيدة من ارتفاع معدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب توسع محفظة الأراضي المخصصة للتأجير، مؤكداً مواصلة تنفيذ إستراتيجية النمو في القطاعات الحيوية وصناعات المستقبل، بما يعزز القيمة المستدامة للمساهمين.

وعلى مستوى قطاعات الأعمال، ارتفعت إيرادات الأصول التجارية بنسبة 10% إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعة بالطلب على المساحات المكتبية وزيادة المساحات المتاحة للتأجير، فيما نمت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 13% إلى 365 مليون درهم، مع وصول معدل إشغالها إلى 98% والاحتفاظ بعملائها إلى 97%.

وحققت محفظة الأراضي المخصصة للتأجير نمواً في الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 563 مليون درهم، نتيجة الطلب المتزايد والتوسع في الأصول الصناعية.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 12% إلى 809 ملايين درهم، مقارنة بـ724 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما نما صافي الربح المتكرر بنسبة 12% إلى 417 مليون درهم.

وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث نمواً بنسبة 11% لتبلغ 627 مليون درهم، بهامش ربح قدره 78%، مدعومة بارتفاع إيرادات الأراضي المخصصة للتأجير بنسبة 35% إلى 202 مليون درهم.

وعلى الصعيد التشغيلي، حصلت مجموعة تيكوم خلال الربع الثالث على جائزتين ذهبيتين من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة لعام 2026، في فئتي أفضل الممارسات للتقارير المالية وتقارير الاستدامة، لتصبح أول شركة على مستوى المنطقة تحصد الجائزة الذهبية في الفئتين.

وشهدت مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة عدداً من المبادرات والشراكات الإستراتيجية، شملت توقيع مدينة دبي للإنترنت شراكة مع الوكالة الوطنية للابتكار في لوكسمبورغ «لوكس إنوفيشن» لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتنظيم مجمع دبي للعلوم، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للدواء، ملتقى لقادة الأعمال في قطاع العلوم، لبحث فرص الابتكار في الصناعات الدوائية.

كما شهدت مدينة دبي الصناعية وضع حجر الأساس لمنشأة توزيع مركزية جديدة لمجموعة طلال، في خطوة تعكس استمرار استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية إلى مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة