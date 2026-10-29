طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاً مع فرصة لسقوط أمطار

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت غرباً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 55 كم/س، و الموج في الخليج العربي خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 14:54 والمد الثاني عند الساعة 05:13 والجزرالأول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 18:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 26 60 20

دبي 36 27 70 25

الشارقة 36 24 80 20

عجمان 35 26 75 30

أم القيوين 35 22 70 20

رأس الخيمة 36 24 60 20

الفجيرة 32 26 85 40

العين 35 25 60 20

ليوا 37 23 65 15

الرويس 34 24 80 55

السلع 36 25 90 40

دلما 34 28 85 55

طنب الكبرى/ الصغرى 33 29 85 45

أبو موسى 36 28 80 40