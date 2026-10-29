سبيس 42 توسع منظوماتها الفضائية

أبوظبي في 29 أكتوبر/وام/ تواصل "سبيس 42"الإماراتية توسيع قدراتها في تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، عبر تطوير منظومات الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بُعد والاتصالات المباشرة بالأجهزة، إلى جانب توظيف التقنيات المتقدمة في دعم الاستجابة للكوارث وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، بما يدعم نمو قطاع فضائي متكامل قائم على الابتكار والشراكات الدولية.

وفي مجال الاستشعار عن بُعد، دخلت الأقمار الاصطناعية «فورسايت 3» و«فورسايت 4» و«فورسايت 5» مرحلة التشغيل الكامل في يونيو 2026، ليرتفع عدد أقمار منظومة «فورسايت» التابعة للشركة إلى خمسة أقمار، بما يدعم قدراتها على توفير الصور الفضائية والبيانات الجغرافية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليلها وتحويلها إلى معلومات تسهم في دعم اتخاذ القرار ومتابعة التغيرات على سطح الأرض.

وفي إطار توسيع نطاق خدمات الاتصالات الفضائية، وقّعت «سبيس 42» وشركة «فياسات» في سبتمبر 2026 اتفاقية ملزمة لتأسيس مشروع «إكواتيس»، الذي يستهدف تطوير منظومة متكاملة من البنية التحتية الفضائية والأرضية لتوفير خدمات الاتصال المباشر بالهواتف والأجهزة، مع التزام استثماري مشترك يصل إلى مليار دولار، رهناً باستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة.

وعلى صعيد توظيف التقنيات الفضائية في إدارة الأزمات، شاركت «ميرا إيروسبيس»، التابعة لـ«سبيس 42»، بالتعاون مع «تيليسبازيو إيبيريكا»، في مهمة لمراقبة حرائق الغابات في إسبانيا خلال سبتمبر 2026، باستخدام منصة «ApusNeo18» عالية الارتفاع، التي نفذت رحلة استمرت 29 ساعة ووصلت إلى ارتفاع نحو 16 ألف قدم، موفرة صوراً ومرئيات مباشرة لدعم عمليات الرصد والاستجابة للطوارئ.

وعلى المستوى المالي، أعلنت الشركة في أغسطس 2026 ارتفاع إيراداتها خلال النصف الأول من العام بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 260 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 6.3 مليار دولار، في مؤشر على حجم الأعمال المستقبلية التي تدعم خططها للنمو والتوسع في قطاعات الفضاء والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة.