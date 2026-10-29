"اللوفر أبوظبي" يطلق مجموعة محدودة من المطبوعات الفنية لأعمال عالمية

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أعلن متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع «ليتو ماسترز»، إطلاق مجموعة من المطبوعات الفنية محدودة الإصدار، تضم نسخاً رسمية لعدد من أبرز الأعمال الفنية العالمية من مقتنيات المتحف، لفنانين من بينهم فراغونار ورينوار وموندريان وهوكوساي وكاندينسكي، في مبادرة تهدف إلى إتاحة هذه الروائع لجمهور أوسع وتعزيز التواصل مع الفن خارج المساحات المتحفية.

وتُنتج المطبوعات باستخدام تقنية «Hi-Rnd©» ثلاثية الأبعاد، التي طورتها «ليتو» وحصلت على براءة اختراع بشأنها، وتتيح إعادة إنتاج الأعمال الفنية بدقة عالية، بما يشمل الألوان وملمس اللوحات وتفاصيل ضربات الفرشاة، لتقديم تجربة فنية تحاكي الأعمال الأصلية.

وشهد المتحف عملية مسح ضوئي للأعمال استمرت ثلاثة أيام، باستخدام أجهزة عالية الدقة جُلبت خصيصاً من النمسا، وبإشراف خبراء «ليتو»، فيما خضعت النسخ لمراجعة واعتماد الفريق العلمي وأمناء المتحف وإدارة المقتنيات في اللوفر أبوظبي، لضمان دقة إعادة إنتاج الأعمال والمحافظة على أصالتها الفنية.

وأكدت لمياء النعيمي، مدير إدارة التطوير والتسويق والاتصال في اللوفر أبوظبي، أن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو إتاحة مقتنيات المتحف لجمهور عالمي أوسع، مشيرة إلى أن الشراكة توفر وسيلة جديدة للتفاعل مع الروائع الفنية، مع الحفاظ على جوهرها ونقلها إلى المساحات الشخصية حول العالم.

من جانبه، أعرب شارل غوشو، الشريك المؤسس لـ«ليتو ماسترز»، عن اعتزازه بالشراكة مع اللوفر أبوظبي، مؤكداً أن المبادرة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى مقتنيات المتحف خارج جدرانه، وتتيح للجمهور فرصاً جديدة للتواصل مع الأعمال الفنية، إلى جانب الإسهام في صون قيمتها الثقافية على المدى الطويل.