التعليم العالي: نمو طلبات الالتحاق 18% عبر المنصة الوطنية

دبي في 29 أكتوبر / وام / أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ارتفاع إجمالي طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي عبر المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والقبول بنسبة 18% خلال العام الأكاديمي 2026-2027، مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي.

وأظهرت إحصاءات الوزارة ارتفاع طلبات خريجي الخدمة الوطنية بنسبة 116.7%، فيما زاد عدد المقبولين منهم بنسبة 70%، بما يعكس تنامي الاستفادة من خدمات المنصة وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي.

وأكد الدكتور محمد أحمد البلوشي، مدير إدارة دعم طلبة التعليم العالي في الوزارة، أن هذه النتائج تعكس نجاح النسخة المحدثة من المنصة في تسهيل رحلة الطالب وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التسجيل والقبول، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطوير تجربة رقمية متكاملة تساعد الطلبة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وأوضح أن نمو أعداد المتقدمين والمقبولين يعود إلى التطوير المستمر للمنصة، وما توفره من إجراءات أكثر سهولة ومرونة، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلبة للتقديم على أكثر من مؤسسة تعليم عالٍ وفق خياراتهم الأكاديمية وتطلعاتهم المستقبلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المؤشرات تأتي ضمن جهودها لتطوير سياسات القبول وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة تتماشى مع متطلبات سوق العمل والأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.

وأضافت أن تطوير خدمات التسجيل والقبول يتكامل مع منظومة للربط الآني للبيانات بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويرفع كفاءة إدارة العمليات وفق التشريعات والأطر الوطنية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن منح مؤسسات التعليم العالي مرونة أكبر في تحديد معايير القبول لا يعني تخفيف متطلبات الجودة، وإنما يأتي ضمن تطوير منظومة الحوكمة، والانتقال إلى نموذج يربط استقلالية المؤسسات بالمساءلة عن النتائج وجودة المخرجات، مع استمرار متابعة أدائها وتقييمه ومدى مواءمته لاحتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وكانت الوزارة قد أطلقت في يونيو الماضي النسخة المحدثة من المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والقبول، المعززة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة «EduHub»، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز تكامل البيانات والإجراءات بين مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي.

وتوفر المنصة ثلاث واجهات رقمية مخصصة للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، تتيح لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر استكشاف البرامج الأكاديمية والتخطيط المبكر لمساراتهم التعليمية، فيما تمكّن طلبة الصف الثاني عشر وما فوق من تقديم طلبات الالتحاق إلكترونياً إلى مؤسسات التعليم العالي.

وتشمل الخدمات رقمنة إجراءات التقديم بالكامل، بدءاً من إنشاء الملف الشخصي ورفع المستندات، وصولاً إلى متابعة قرارات القبول، مع إمكانية تقديم عدة طلبات دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات.