بنك الإمارات للطعام و«آيه دي إن إتش» يتعاونان لإدارة فائض الغذاء

دبي في 29 أكتوبر /وام/ وقّع بنك الإمارات للطعام، اتفاقية تعاون، مع آيه دي إن إتش للتموين /ADNHC/ وذلك في إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات العمل الإنساني والخيري والحدّ من هدر الطعام ودعم الاستدامة الغذائية والاستفادة المثلى من فائض الأغذية الصالحة للاستهلاك وإعادة توزيعه على المستحقين بما يرسخ منظومة المسؤولية المجتمعية والعطاء المستدام في إمارة دبي.

وتتضمن الاتفاقية تطوير مجالات التعاون لجمع فائض الطعام والغذاء وإدارته وتجهيزه ليوزع على المستحقين إلى جانب الارتقاء بقيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي الهادف فضلًا عن تنفيذ وتنظيم مبادرات مجتمعية حول أهمية الحدّ من هدر الطعام وتشجيع الاستهلاك المسؤول للغذاء. كما يشمل التعاون نشر أفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة الغذائية والاستفادة الآمنة والسليمة من فائض الأغذية الصالحة للاستهلاك وفق متطلبات ومعايير سلامة الغذاء.

وتستهدف الاتفاقية تنفيذ 10 ورش توعوية سنويًا بالتنسيق مع الخطة التوعوية لبنك الإمارات للطعام تتناول أساليب تخطيط الوجبات وحفظ الطعام وإعادة استخدام الفائض الصالح وتطوير وصفات مبتكرة منه وفق معايير سلامة الغذاء. كما تستهدف خفض هدر الغذاء بنسبة 20 بالمئة سنويًا في المواقع المشاركة. وسيجري إعداد تقرير سنوي مشترك لقياس الأثر يتضمن كميات فائض الطعام التي جرى التعامل معها وأعداد المشاركين والبرامج المنفذة وأفضل الممارسات التي جرى تطبيقها.

إلى جانب ذلك تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية وعروض تطبيقية حول الطبخ المستدام وتبادل الخبرات الفنية في سلامة الغذاء وتوسيع الشراكات مع القطاعات الحكومية والتعليمية والخاصة لنشر ثقافة الاستهلاك المسؤول بما يرفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع فائض الطعام الصالح وإعادة استخدامه بأمان كركيزة أساسية للحدّ من الهدر وتحويل الغذاء المتاح إلى قيمة اجتماعية وبيئية مستدامة والارتقاء بمستويات جودة الحياة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

وقالت منال عبيد بن يعروف رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، إن هذه الشراكة تُمثل انعكاسًا لحرصنا في بنك الإمارات للطعام على توسيع قاعدة شراكاتنا وتعاوننا مع مختلف القطاعات الحيوية لدعم مبادراتنا الإنسانية والخيرية وإدارة فائض الطعام بكفاءة عالية بما يحوله من مجرد وجبات فائضة إلى فرص عطاء تصل إلى مستحقيها. هدفنا تعظيم الأثر المجتمعي المستدام لبرامجنا في دعم حفظ النعمة وتشجيع الممارسات الغذائية المسؤولة والحد من هدر الغذاء ودعم الفئات المستحقة إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل والعطاء بما يدعم رسالتنا كمؤسسة إنسانية وخيرية مستدامة تتبنى ممارسات ملموسة تخدم المجتمع وتعبّر عن القيم الإنسانية التي يتميز بها مجتمع دبي".

من جهته، قال كولم جيرارد أوماهون مدير شركة آيه دي إن إتش للتموين،" إنه في آيه دي إن إتش للتموين نقدّم أكثر من 400 ألف وجبة يومياً ومع هذا الحجم من العمليات تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحد من هدر الطعام الصالح للاستهلاك. وتوفّر لنا شراكتنا مع بنك الإمارات للطعام آلية آمنة ومنظّمة لتوجيه فائض الوجبات إلى مستحقيها إلى جانب تمكين فرق عملنا من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مجالات تخطيط الوجبات وإعدادها وتخزينها".

وأعرب أوماهون عن فخره بدعم رسالة بنك الإمارات للطعام والمساهمة في تحقيق رؤية دبي نحو مجتمع أكثر استدامة وتكافلاً. كما نتطلع إلى قياس التقدم الذي نحرزه معاً وتبادل أفضل الممارسات مع شركائنا الاستراتيجيين والمجتمع بشكل عام".

وبموجب الاتفاقية سيقدم بنك الإمارات للطعام إرشادات حول المعايير الصحية للأغذية أثناء تعبئتها وتغليفها وتخزينها إلى جانب أنواع الوجبات والمنتجات الغذائية المسموح التبرع بها وآليات استلام الوجبات والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها إلى جانب نقلها وتوزيعها على المستحقين من خلال الجهات الخيرية.

وفي المقابل ستزود شركة آيه دي إن إتش للتموين بنك الإمارات للطعام بفائض الوجبات والمنتجات الغذائية المناسبة على أن تكون بحالة جيدة وصالحة للاستهلاك البشري ومستوفية معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية مع توفير البيانات الخاصة بالكميات والوجبات المتبرع بها وفق الآلية المعتمدة.

ويأتي التعاون في إطار جهود بنك الإمارات للطعام لبناء منظومة مستدامة لإدارة فائض الغذاء تقوم على جمع الأغذية الصالحة للاستهلاك والاستفادة منها وإيصالها إلى المستحقين بالتوازي مع نشر الوعي بالسلوكيات الاستهلاكية المسؤولة وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة في العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية.

يذكر أن المبادرات المشتركة التي نفذها بنك الإمارات للطعام خلال الفترة من 2020 إلى 2026، ساهمت في تطوير أكثر من 200 وصفة مستدامة وإشراك أكثر من 1,000 في الورش والبرامج التوعوية إلى جانب التعاون مع أكثر من 50 جهة لنشر الممارسات المسؤولة في التعامل مع فائض الطعام الصالح.

كما دعمت الجهود التعامل الآمن مع نحو طنٍ من فائض الغذاء من خلال تطبيق إجراءات سليمة تعزز الحفاظ على جودة الطعام وتحد من الهدر وتدعم الاستفادة منه ضمن أطر صحية ومنظمة.