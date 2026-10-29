غرفة أم القيوين تنظم منتدى للأعمال والاستثمار بمشاركة 60 شركة

أم القيوين في 29 أكتوبر /وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بالتعاون مع مجموعة مواد البناء (BMG)، اليوم، منتدى غرفة أم القيوين للأعمال والاستثمار، بمشاركة 60 شركة تحت مظلة المجموعة، وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية .

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة أم القيوين لتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين ورجال الأعمال والجهات المعنية، والتعريف بالمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

حضر المنتدى سعادة خلفان مسفر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وسعادة عبدالله الحساوي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة عائشة راشد ليتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، الى جانب حضور سعادة أحمد عبيد إبراهيم آل علي، مدير عام الغرفة، والدكتور مصطفى ساسا، رئيس مجموعة مواد البناء، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المجموعة وممثلي الشركات والجهات المشاركة.

كما يشارك عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين، ممثلة في هيئة أم القيوين الصناعية، ومجموعة شوبا العقارية، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين، وبنك أم القيوين الوطني.

وشملت فعاليات المنتدى عروضاً تعريفية قدمتها الجهات المشاركة، استعرضت خلالها أنشطتها وخدماتها والفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، إلى جانب التسهيلات والمزايا المقدمة للمستثمرين، بما يتيح للشركات التعرف على مجالات الاستثمار والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما شهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الشركات والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، جرى خلالها بحث فرص التعاون والاستثمار، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومناقشة إمكانات إقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات ويدعم نمو الأعمال في الإمارة.

وأكد سعادة عبدالله الحساوي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أهمية تنظيم الملتقيات والمنتديات الاقتصادية التي تجمع المستثمرين ورجال الأعمال بالجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، لما لها من دور في تعزيز التواصل المباشر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال.

وقال إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين المستثمرين من خارج الدولة والجهات المعنية في إمارة أم القيوين، وإطلاعهم على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، لا سيما التراخيص التجارية والاستثمار في الأراضي، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية جديدة.

وأضاف الحساوي أن هذه اللقاءات تشجع المزيد من المستثمرين على استكشاف الفرص الاستثمارية في الإمارة، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، بما يدعم النشاط الاستثماري ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.

واختتم المنتدى بتكريم غرفة تجارة وصناعة أم القيوين الشركاء الاستراتيجيين ومجموعة مواد البناء، تقديراً لمساهمتهم في تنظيم المنتدى وإنجاح فعالياته، فيما كرمت المجموعة الغرفة والشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم في دعم التعاون وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.