«ترايثلون دبي T100» يعلن برنامج سباقاته

دبي في 29 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «ترايثلون دبي T100» برنامج السباقات وتوقيتات انطلاقها، إلى جانب الفعاليات المصاحبة، التي تقام في منطقة الممزر بدبي خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، على مدار 3 أيام، بتنظيم ودعم من منظمة محترفي الترايثلون، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتقام النسخة الثالثة من البطولة ضمن فعاليات الدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، بمشاركة نخبة من الرياضيين المحترفين والهواة، إلى جانب المشاركين الذين يخوضون تجربة الترايثلون للمرة الأولى.

ويتضمن البرنامج 4 سباقات بمسافات مختلفة، حيث تنطلق منافسات الترايثلون الأولمبي يوم السبت 14 نوفمبر، في الساعة 6:45 صباحاً، لمسافة إجمالية تبلغ 51.5 كيلومتر، تشمل 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً بالدراجات الهوائية، و10 كيلومترات جرياً.

وتنطلق في الساعة 10:05 صباحاً من اليوم نفسه منافسات السيدات المحترفات لمسافة 100 كيلومتر، بمشاركة 20 لاعبة من نخبة الرياضيات، فيما تقام منافسات ترايثلون T100 يوم الأحد 15 نوفمبر، في الساعة 6:45 صباحاً، وتتضمن كيلومترين سباحة، و80 كيلومتراً بالدراجات الهوائية، و18 كيلومتراً جرياً.

وتختتم السباقات بمنافسات السبرينت ترايثلون، التي تنطلق في الساعة 10:45 صباحاً، وتشمل 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً بالدراجات الهوائية، و5 كيلومترات جرياً.