محمد بن سلطان بن خليفة: يوم "زايد المؤسس" استلهام لإرث وطني مستدام

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتماد السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس"، يجسد قيم الوفاء لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، المستدام، وأثره ونهجه في بناء الدولة، ونهضتها وتطورها وازدهارها، وترسيخ ركائز الهوية، وتماسك الأسرة، والاستثمار في قدرات أبناء الإمارات.

وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، احتفاءً بالقيم والمبادئ الأصيلة التي تأسست عليها دولة الإمارات، حيث وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه"، أسساً متينة وراسخة للحضارة التي تتسم بها دولتنا اليوم، وركز على بناء الإنسان واعتبره أساس التنمية والتقدم، ونادى بالقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية الأصيلة التي بهديها تسير دولتنا وتحقق إنجازاتها لتكون في مصاف الأمم المتطورة.

وأضاف أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، استلهمت من إرث القائد المؤسس الصبر والعزم وقوة الإرادة والبصيرة والقدرة على استشراف آفاق المستقبل، بالعلم والمعرفة والمثابرة، والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر تنافسية واستدامة، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والمحافظة على الهوية الوطنية.