90.2 مليون درهم صافي أرباح "إيزي ليس" بنمو 89% خلال 9 أشهر

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ ارتفعت إيرادات شركة "إيزي ليس" لحلول التنقل المتكاملة، التابعة للشركة العالمية القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 16.9% على أساس سنوي إلى 603.5 مليون درهم، فيما نما صافي أرباحها بنسبة 89% ليبلغ 90.2 مليون درهم.

وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 28.9% على أساس سنوي إلى 172.0 مليون درهم، فيما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 46.3% لتبلغ 91.9 مليون درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 56.2% لتصل إلى 198.3 مليون درهم، ما يعكس استمرار تحسن ربحية الشركة خلال الفترة.

واستفادت أعمال تأجير وسائل النقل من زيادة حجم الأسطول المستخدم في العمليات التشغيلية، واستمرار الطلب من منصات التوصيل والشركات والجهات الحكومية، كما حققت أعمال الخدمات اللوجستية نمواً قوياً مع دخول طاقات تشغيلية إضافية حيز الاستخدام، مدعومةً بتزايد النشاط في خدمات النقل البري وساحات التخزين.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس"، إن الشركة عملت خلال السنوات القليلة الماضية على توسيع نطاق أعمالها، وبدأت اليوم حصد ثمار هذا التوسع، فقد تمكّنت بفضل استثماراتها في تعزيز الأسطول والقدرات اللوجستية والتكنولوجيا من توسيع حجم أعمالها بدون زيادة التكاليف بالوتيرة نفسها.

وأضاف أن الشركة تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية على الاستفادة من الطاقات التشغيلية التي أضافتها مؤخراً وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بها، فيما ترى فرصاً إضافية للنمو في قطاع التنقل مع تطور شبكة نقل الركاب في الإمارات، لافتا إلى أن تركيز الشركة ينصب على الاستفادة من هذا النمو، بالتوازي مع مواصلة تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية.