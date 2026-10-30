15 خيلاً تتنافس غداً على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ليبيا

بنغازي في 30 أكتوبر/ وام/ تستضيف مدينة بنغازي الليبية، غداً السبت، منافسات المحطة السابعة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية، التي تقام في ليبيا للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 15 خيلاً تتنافس على اللقب.

ويحتضن مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية السباق، الذي يقام لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، ضمن فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثالث، المقام يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ويتضمن 16 شوطاً لسباقات الخيل، بواقع 10 أشواط في اليوم الأول و6 أشواط في اليوم الثاني.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة برعاية ودعم القيادة الرشيدة، في إطار أهدافها الرامية إلى تطوير صناعة سباقات الخيل العربية الأصيلة، ودعم الملاك والمربين، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، وتعزيز مكانته في مختلف دول العالم.

ويشهد السباق مشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة، يتقدمها "حاتم" من نسل "تي إم فريد تكساس × هيفاء"، و"لورد دو لاردوس" من نسل (بون دو لاردوس × ألفا دو لاردوس)، و"نبتون الموري" من نسل "جعفر إيه إس إف × نيلكا"، و"أديب عذبة" من نسل "نو ريسك الموري × بيرننج فانسي"، إلى جانب "داري"، و"شهاب كحيل"، و"نفيس الخيول"، و"آر بي تو ذا هاوس"، و"إيه إيه بيرننج داون"، و"وفيق"، و"كاسبار يمير"، و"آر بي ديزرت ليون"، و"موارد"، و"مجد الشام"، و"درف جراين".

وتواصل البطولة حضورها في ليبيا للعام الثاني على التوالي، بعدما أدرجت بنغازي لأول مرة ضمن محطات السلسلة في نسخة عام 2025، عندما توج الجواد "عفجان" بلقب السباق على مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية.

وأكد سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن إقامة المحطة الليبية للعام الثاني يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكأس لدى ملاك ومربي الخيل العربي، ويؤكد أهمية هذه المحطة ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين.

وأعرب عن التطلع إلى سباق قوي ومنافسة مميزة في بنغازي، في ظل مشاركة 15 خيلاً، بما يعكس قيمة المحطة الليبية، ويواكب المكانة التي وصلت إليها الكأس الغالية في مختلف المضامير، ويعزز حضورها ضمن أجندة السباقات العربية والدولية.

وأضاف أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة يشكل ركيزة أساسية لمسيرة الكأس الغالية ونجاحاتها المتواصلة، ويسهم في مواصلة تطوير صناعة سباقات الخيل العربية الأصيلة، ودعم الملاك والمربين، وتعزيز مكانة الخيل العربي وحضوره في أبرز المضامير والسباقات العالمية.