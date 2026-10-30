9.5 مليار درهم صافي أرباح "2 بوينت زيرو" خلال 9 أشهر

أبوظبي في 30 أكتوبر /وام/ أعلنت مجموعة "2 بوينت زيرو" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة إيرادات بلغت 33.7 مليار درهم وصافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 9.5 مليار درهم.

وانعكس هذا الأداء في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، التي بلغت 7.5 مليار درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة.

وارتفع صافي الأرباح المعلنة بنسبة 33% على أساس سنوي وافتراضي ليبلغ 9.5 مليار درهم، فيما نمت الإيرادات بنسبة 106% على أساس افتراضي، عقب دمج "تندام" ضمن المجموعة والاندماج الضخم الذي أسفر عن تأسيس مجموعة "2 بوينت زيرو".

ويشمل صافي الأرباح مكاسب بقيمة 5.8 مليار درهم ناتجة عن إعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات.

وتستند المجموعة إلى أسس مالية قوية، مدعومة بأرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 15.7 مليار درهم، ونسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.21 مرة.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي، إن صافي أرباح المجموعة يعكس مكاسب كبيرة في القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية، مع مواصلة التركيز على تحقيق أرباح مستدامة من أنشطتها التشغيلية.

وأكدت مواصلة البناء على أسس قوية، فمع أرصدة نقدية ومصرفية موحدة على مستوى المجموعة بقيمة 15.7 مليار درهم وإجمالي أصول يبلغ 155 مليار درهم، تتمتع المجموعة بمكانة تتيح لها الاستثمار عبر مختلف دورات السوق.

وأضافت أن إدراج أسهم المجموعة ضمن العقود المستقبلية للأسهم الفردية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب بدء مؤسسات مالية إضافية إصدار تقارير تحليلية عن المجموعة، ساهم في توسيع نطاق وصول المستثمرين الدوليين إلى أسهم المجموعة وتعزيز حضورها العالمي.