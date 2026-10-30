معرض "أهل الدار" يجمع 35 أسرة منتجة وصاحب

العين في 30 أكتوبر/ وام/ نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي معرض "أهل الدار"، بمشاركة 35 أسرة منتجة وصاحب مشروع، وذلك بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

يأتي المعرض امتدادا لفعالية "صانعات المجد 2026"، والتي نظمها المركز في 27 سبتمبر الماضي احتفاءً بالمرأة الإماراتية، وتقديرا لدورها الريادي في مسيرة التنمية والبناء والعطاء، وترجمةً لجهوده المتواصلة في دعم المبادرات المجتمعية وتمكين الطاقات الوطنية المبدعة.

وتم تنظيم المعرض في إطار رؤية المركز الرامية إلى الانتقال من الاحتفاء بالإنجازات إلى استدامة أثرها، من خلال توفير مساحات داعمة للأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية، تتيح لهم التعريف بمنتجاتهم وتسويق إبداعاتهم، وتعزيز فرص التواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في نشر ثقافة العمل والإنتاج وريادة الأعمال، وترسيخ قيم الاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية الفاعلة.

ويشكل معرض " أهل الدار" منصة مجتمعية تجمع بين أصالة الموروث الإماراتي وروح الابتكار، وتسلط الضوء على المواهب الوطنية والمشاريع المنزلية والصغيرة، بما يعزز حضور المنتج المحلي، ويفتح آفاقا أوسع أمام أصحاب المشاريع لتطوير تجاربهم وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى فرص إنتاجية مستدامة.

وأكدت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن تنظيم معرض " أهل الدار" يمثل امتدادا عمليا لرسالة "صانعات المجد 2026"، ويعكس حرص المركز على أن تتحول المناسبات الوطنية والمجتمعية إلى مبادرات ذات أثر ملموس ومستمر، تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الإماراتية والأسر المنتجة.

وقالت إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية لا يكتمل بتكريم إنجازاتها فحسب، بل يتجسد في توفير الفرص التي تساند طموحاتها، وتفتح أمامها مسارات جديدة للإبداع والإنتاج، وتعزز قدرتها على المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وأضافت أن مشاركة 35 أسرة منتجة وصاحب مشروع تعكس أهمية الشراكة المجتمعية في اكتشاف الطاقات الوطنية واحتضانها، مؤكدةً أن مثل هذه المعارض تشكل جسورا للتواصل بين أصحاب المشاريع والجمهور، وتسهم في تعزيز الثقة بالمنتجات المحلية، وتشجيع المبادرات الفردية والأسرية على النمو والاستمرارية.

ويؤكد معرض " أهل الدار" التزام مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بتبني المبادرات التي تجمع بين صون الهوية الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز التماسك الأسري، وترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المنتج، انطلاقا من إيمانه بأن تمكين الإنسان واستثمار قدراته يشكلان أساس التنمية المستدامة.

كما يجسد استمرارية رسالة "صانعات المجد 2026 " في إبراز عطاء المرأة الإماراتية، والانتقال من تقدير منجزاتها إلى دعم مشروعاتها، بما يعزز حضورها شريكا فاعلا في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.