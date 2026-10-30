الاتحاد الدولي للشطرنج يعلن قائمة حكام مونديال الشباب والفتيات في العين

العين في 30 أكتوبر/ وام/ اعتمد الاتحاد الدولي للشطرنج، برئاسة الكازاخستاني تيمور تورلوف، قائمة الحكام المكلفين بإدارة منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مدينة العين خلال الفترة من الأول إلى السابع من نوفمبر المقبل، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة.

وتضم القائمة 20 حكماً وحكمة من 12 دولة، من بينهم ثمانية حكام مواطنين، هم الدكتور سلطان علي الطاهر، وموزة المعمري، وأحمد النعيمي، ونواف علي المنصوري، وعبدالله علي، ومنال حسين الحمادي، ومنصور التميمي، وعلي عبدالعزيز الفهيم، في تأكيد على الحضور المتميز للكوادر الوطنية ضمن الطاقم التحكيمي للبطولة.

وأكد الدكتور سلطان علي الطاهر، أن الأولوية تتمثل في توفير أفضل الظروف الفنية للمشاركين، وإدارة المنافسات بدقة وفق لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج، مشيراً إلى أن منافسات الشطرنج السريع والخاطف تتطلب مستوى عالياً من التركيز وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين أعضاء الطاقم التحكيمي.

وأشار إلى أن مشاركة ثمانية حكام مواطنين في هذا الحدث العالمي تمثل فرصة مهمة لتوظيف خبراتهم في إدارة بطولة عالمية تستضيفها الدولة، والعمل جنباً إلى جنب مع نخبة من الحكام الدوليين من مختلف أنحاء العالم.