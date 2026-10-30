"القوس والسهم" يستحدث بطولة الفئة المجتمعية ويطلق دوري الإمارات غداً

الشارقة في 30 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، استحداث بطولة الفئة المجتمعية ضمن أجندة الموسم الرياضي 2026-2027، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع لممارسة اللعبة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم تنطلق غداً السبت، وتستمر حتى بعد غد الأحد، على ملاعب نادي شرطة الشارقة، وتشهد منافسات الفردي والفرق في القوسين المحدب والمركب.

وقالت هند الحوسني، الأمين العام للاتحاد، إن الموسم الجديد ينطلق برؤية متجددة وطموحات كبيرة لمواصلة مسيرة تطوير اللعبة في الدولة، في ظل تزايد أعداد الممارسين من مختلف الفئات، وحرص الأندية على الارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز التعاون مع الاتحاد في تنفيذ برامجه ومبادراته الاستراتيجية.

وأضافت أن الاتحاد استكمل جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بانطلاق المرحلة الأولى للدوري، واعتمد قوائم المشاركين، وأخطر الأندية بكافة الجوانب الفنية، مشيدة بالتعاون المستمر من نادي شرطة الشارقة في استضافة الفعاليات، بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويسهم في تطوير اللعبة.