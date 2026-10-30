"بيورهيلث" تسجل نمواً في صافي أرباحها بنسبة 14.1% خلال الأشهر الـ9 الأولى

أبوظبي في 30 أكتوبر /وام/ سجلت "بيورهيلث" القابضة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 14.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.5% لتصل إلى 22.4 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتوسع محفظة أعمالها الدولية ونمو قطاع التأمين.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "PUREHEALTH"، ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.4% لتصل إلى 4.2 مليار درهم، فيما ارتفع هامشها إلى 18.6% مقابل 17.3% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة مساهمة العمليات الدولية ذات الهوامش الربحية المرتفعة، التي شكلت نحو 33% من إجمالي الإيرادات.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بدمج مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" في اليونان وقبرص، التي أسهمت بنحو 2.3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع إيرادات مجموعة "سيركل هيلث" في المملكة المتحدة بنسبة 5.3%، ونمو إيرادات قطاع التأمين بنسبة 11.7%.

وعلى مستوى المحفظة الدولية لقطاع الرعاية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 53% لتصل إلى 7.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بدمج مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" والأداء الإيجابي للمحفظة الدولية، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63% لتبلغ 1.6 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 22.3% مقارنة مع 20.8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي المملكة المتحدة، حققت مجموعة "سيركل هيلث" نمواً في الإيرادات بنسبة 5.3%، مدفوعاً بارتفاع نسبة المرضى المقيمين الذين تستدعي حالاتهم مستويات أعلى من الرعاية، فيما سجلت مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" زيادة في أعداد المرضى بنسبة 6%، نتيجة ارتفاع مراجعات العيادات الخارجية.

وفي دولة الإمارات، بلغت الإيرادات المعلنة لقطاع الرعاية 8.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 9.2% مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بآلية احتساب الإيرادات المرتبطة ببرنامج الشراء الموحد، واستبعاد الإيرادات الناشئة عن المعاملات الداخلية بين شركات المجموعة، إلى جانب تراجع مراجعات المرضى خلال الربع الأول، وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المعدّلة بنسبة 6% لتصل إلى 10.1 مليار درهم.

وشهد نشاط الرعاية في الدولة تحسناً في حجم المراجعات عقب الربع الأول، حيث ارتفعت زيارات العيادات الخارجية بنسبة 9%، وأعداد المرضى المقيمين بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما زادت الطاقة الاستيعابية التشغيلية للمستشفيات إلى 3,543 سريراً، مقارنة مع 3,433 سريراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال الأسرة 76%، بما يعكس ارتفاع معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمرافق المجموعة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع الرعاية في الدولة بنسبة 3% لتصل إلى 1.74 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 20% مقابل 17.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة مراجعات المرضى وتحسن معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية القائمة، إلى جانب أثر انخفاض الإيرادات المعلنة.

وفي قطاع التأمين، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.7% لتصل إلى 6.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتجديد وثائق التأمين، وانتهاج سياسة تسعير منضبطة، ونمو الأعمال الجديدة، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14% ليبلغ 6.8 مليار درهم، وزاد عدد المشتركين بنسبة 2% ليصل إلى نحو 3.4 مليون مشترك، فيما ارتفع عدد مطالبات التأمين الصحي التي تمت معالجتها بنسبة 6% ليبلغ 43.2 مليون مطالبة.

وواصلت "ضمان" توسيع محفظة منتجاتها التأمينية، بما يشمل التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، الذي سجل أقساطاً مكتتبة بقيمة 166 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدعوماً بتطوير المنتجات وإبرام شراكات استراتيجية وإطلاق خط أعمال مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 3.9% ليصل إلى 667 مليون درهم، بالتزامن مع مواصلة استثماراتها الرامية إلى تعزيز حصتها السوقية وتنمية أعمالها.

وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث"، إن دمج مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" وسّع نطاق عمليات المجموعة في اليونان وقبرص، فيما تواصل "سيركل هيلث" تطوير أعمالها في المملكة المتحدة، بما يعزز انتشارها الجغرافي وينوع قاعدة أرباحها ويوسع حضورها في أسواق الرعاية الصحية الراسخة، مشيراً إلى تركيز المجموعة على توظيف حضورها في دولة الإمارات لدعم توسعها الدولي، من خلال الاستثمار المنضبط وتطوير محفظة أعمالها في قطاع الرعاية الصحية.

من جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن "سيركل هيلث" وسّعت نطاق أعمالها في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية لإدارة المختبرات القائمة التابعة لشركة "يوني لابس ليمتد"، بما يعزز التكامل بين خدمات التشخيص والمستشفيات.

وأضافت أن المجموعة بدأت جني نتائج استثماراتها في الرعاية التخصصية والقدرات السريرية وزيادة الطاقة الاستيعابية في دولة الإمارات، بالتزامن مع تحسن معدلات مراجعة المرضى، مشيرة إلى استمرار دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف العمليات، بما يشمل مسارات الرعاية السريرية والمشتريات والتواصل مع المرضى، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية، وتقليص التعقيدات التشغيلية، وتيسير وصول المرضى إلى خدمات المجموعة.