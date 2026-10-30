منتخب أذربيجان يتصدر الجولة الافتتاحية في بطولة أبوظبي "جراند سلام" للجودو

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ تصدر منتخب أذربيجان الجولة الأولى من بطولة أبوظبي " جراند سلام" الكبرى للجودو بذهبيتين وبرونزية، وجاء منتخب فرنسا في المركز الثاني بذهبية وفضية، ومنتخب كرواتيا ثالثا بذهبية وبرونزية.

وشهدت مباريات الافتتاح بصالة "مبادلة أرينا" مساء أمس تنافسا قويا على المراكز الأولى في البطولة التي تشهد مشاركة 374 لاعبا ولاعبة من 59 دولة.

وتتواصل الفعاليات غدا في جولتها الختامية بإقامة منافسات الوزن الثقيل بمشاركة 130 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم وحملة التصنيف الدولي، حيث يشارك منتخبنا الوطني في نزالات مهمة لكل من محمد عمر مراد في الدور التمهيدي لوزن تحت 90 كجم أمام بطل هولندا رينيس تيغو، وظفار كوستيف تحت 100 كجم مع بطل بلغاريا جورجييف بوريس.

كما تشهد تصفيات فوق 100 كجم نزال اللاعب عمر ماغوميد مع الفائز من مواجهة الهولندي سنيبي ييله والصيني الشاب لين دونغ، فيما تتضمن منافسة السيدات تحت 78 كجم، نزال اللاعبة اليزا ليتيف مع الفائزة من مواجهة الروسية زادفورنوفا كسينيا، وبطلة قبرص زانيت ميكايليدو.

من جهة أخرى، كرم سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني الأول بمناسبة النتائج المحققة خلال الموسم الحالي، من أبرزهم اللاعبة اليزا ليتيف التي حققت إنجازا تاريخيا بعد فوزها بذهبية بطولة العالم التي اختتمت مؤخرا في أذربيجان، كما شمل التكريم أعضاء المنتخب الذين حصدوا الميداليات المختلفة ونقاط التأهل الأولمبية.

ودعا الدرعي اللاعبين إلى المحافظة على النتائج الإيجابية، والعمل على حصد المراكز الأولى في البطولات الخارجية، مشيدا بمستوياتهم التنافسية في الاستحقاقات الماضية، وحرصهم على إظهار الصورة المشرفة عن الجودو الإماراتي في المحافل الخارجية.