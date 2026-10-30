الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض أنظمته الرقمية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ استعرضت لجنة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال اجتماعها، مجموعة من الأنظمة الرقمية التي تطورها إدارة تقنية المعلومات والحلول الرقمية، بهدف تعزيز كفاءة العمليات المؤسسية، وتسهيل إجراءات العمل، والارتقاء بجودة الخدمات، وذلك تزامناً مع يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج 2026".

وتناول الاجتماع إمكانات هذه الأنظمة في دعم المهام المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الوحدات التنظيمية، وتطوير آليات العمل، بما يواكب توجهات الأرشيف والمكتبة الوطنية في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة للارتقاء بالأداء.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من ابتكار الحلول الرقمية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير العمل المؤسسي ومواكبة المتغيرات التقنية، مشيراً إلى أن الأنظمة المستعرضة تجسد جهود الفرق المتخصصة في تحويل احتياجات العمل إلى حلول عملية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات.

وأضاف أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحرص على ترسيخ ثقافة الابتكار، وتوسيع نطاق الاستفادة من البرمجة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير عملياته، بما يدعم تحقيق أهدافه المؤسسية ويعزز قدرته على أداء رسالته في حفظ ذاكرة الوطن وصون إرثه الوثائقي وإتاحته للأجيال القادمة.