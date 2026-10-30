"أبوظبي للغة العربية" يعلن القوائم القصيرة للدورة الخامسة من جائزة "كنز الجيل"

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القوائم القصيرة للدورة الخامسة من جائزة "كنز الجيل" 2027 - 2026.

ضمت القوائم 18 عملاً من 8 دول، توزعت على أربع فئات، وقد استقطبت الجائزة هذا العام أعمالاً من 35 دولة منها خمس تشارك للمرّة الأولى وهي: أفغانستان، وأندورا، وأرمينيا، وإندونيسيا، وإسبانيا، ما يعكس تنامي أهميتها، واتساع حضورها الجغرافي.

واعتمدت اللجنة العليا للجائزة، برئاسة الشاعرة والناقدة الدكتورة عائشة الشامسي، قائمة الأعمال المرشحة، والتي ضمت ستة أعمال في فرع "الفنون"، وأربعة في فرع "الإصدارات الشعرية"، وخمسة في فرع "المجاراة الشعرية"، وثلاثة في فرع "الدراسات والبحوث"، وذلك عقب مراجعة اللجنة تقارير المحكّمين ومناقشة نتائجها، بمشاركة أعضائها: الشاعر علي السبعان، والفنان التشكيلي والخطاط منتصر الحمدان، والشاعر عبيد بن قذلان المزروعي، والناقد الدكتور عبد الله بن غليس، والروائي وليد علاء الدين، مقرراً للجنة.

وتفصيلياً؛ تضمنت القائمة القصيرة لفرع "الفنون" ستة أعمال فنية، هي: "دار الحبايب"، للفنانة بانة سفر من سوريا، و"يا ذعذاع الهبايب"، للفنان مصعب الدوري من العراق، و"مقام الحبيب"، للفنانة سمية عزيز من العراق، و"يا ذعذاع الهبايب"، للفنان عبد العزيز الغراز من المغرب، و"ريم العزايب"، للفنانة منيرة ناجي من الإمارات، و"خطاب العشق"، للفنان محمود شبر من العراق.

وضمت القائمة القصيرة لفرع "المجاراة الشعرية" خمس قصائد، هي: قصيدة "الحكيم الصايب"، للشاعر أحمد خليفة الكعبي من الإمارات، وقصيدة "شوق الحبايب"، للشاعر علي الخوار من الإمارات، وقصيدة "ذعذاع الهبايب"، للشاعر خالد العتيبي من السعودية، وقصيدة "هب الهوى" للشاعر عوضة الغامدي من السعودية، وقصيدة "يا هتان السحايب"، للشاعر ماجد المطيري من الكويت.

وضمت القائمة القصيرة لفرع "الإصدارات الشعرية"، أربعة دواوين، هي "بينونة"، للشاعر هزاع علي أبوالريش من الإمارات، صادر عن دار "هماليل للطباعة والنشر والتوزيع" -2025، وديوان "رحلة عواطف"، للشاعر مهدي العطوي من السعودية، صادر عن دائرة الثقافة، الشارقة -2025، وديوان "للمدينة وحدها كل العتاب"، للشاعر عبدالعزيز السعدي من سلطنة عمان، صادر عن النادي الثقافي - مسقط -2024، وديوان "صبّار"، للشاعر حسّان الحوسني من سلطنة عمان، صادر عن دار "نثر" -2026.

وضمت القائمة القصيرة لفرع "الدراسات والبحوث"، ثلاثة كتب هي: "اللغة الاتصالية في شعر الشيخ زايد"، للدكتور رياض بن ناصر الفريجي من السعودية، صادر عن معهد الشارقة للتراث -2025. و"قاموس فصيحِ الكلمات في حديث أهلِ الإمارات"، للباحث سرور خليفة الكعبي من الإمارات، صادر عن دار "نبطي للنشر" -2026، و"حضور الآخر بين الشعر الفصيح والشعر النبطي في الخليج العربي"، للدكتور أحمد مبارك سالم من البحرين، صادر عن مؤسسة "الأيام للنشر" -2025.

واستقطبت الجائزة في دورتها الحالية اهتمام مجموعة واسعة من المبدعين للمشاركة في فروعها، نظراً لما تتمتع به من حضور دولي، ومحفزات تقدم لهم الدعم، وتكرّم جهودهم مادياً ومعنوياً، ضمن الرؤية الإستراتيجية لمركز أبوظبي للغة العربية، في تعزيز مكانة اللغة العربية، والثقافة الإماراتية، وتشجيع الإبداع، ونشر الأدب العربي، والشعبي عالمياً، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات، وإستراتيجية إمارة أبوظبي في الحفاظ على التراث واستدامته، والتفاعل مع المشهد الثقافي، وبناء القدرات الإبداعية لدى أبناء المجتمع، ما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع الثقافي.

وقررت اللجنة حجب فرع الترجمة لدورة هذا العام.

وستشهد المرحلة المقبلة إعلان الفائزين، وتحديد الشخصية الإبداعية لدورة هذا العام من قِبَل مجلس أمناء الجائزة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل التكريم ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب خلال الشهر المقبل.