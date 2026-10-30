بلدية دبا الفجيرة تطوّر منظومة إعادة تدوير الزيوت والشحوم لتعزيز استدامة الصحة العامة

الفجيرة في 30 أكتوبر/ وام/ تواصل بلدية دبا جهودها في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة لمخلفات الزيوت والشحوم الناتجة عن المنشآت الغذائية، بالتعاون مع شركة انفيرول لمعالجة الزيوت، بهدف تحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة والحد من آثارها على شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، أن المشروع يجسّد توجه البلدية نحو تبنّي حلول مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية وتحافظ على الصحة العامة، من خلال الاستفادة من المخلفات وإعادة إدخالها في دورة الإنتاج.

وأوضح أن المشروع يستهدف خلال عام 2027 تركيب مصائد الشحوم في 503 منشآت غذائية بدبا، إلى جانب جمع ومعالجة نحو 384 ألف جالون من نفايات مصائد الشحوم سنويًا، وجمع نحو 195 ألف لتر من زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى ما يُقدّر بنحو 176 ألف لتر من الوقود الحيوي سنويًا، بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن المنظومة تشمل جمع زيوت الطهي المستعملة والشحوم ونقلها ومعالجتها بأساليب حديثة تراعي الاشتراطات الصحية والبيئية، وتسهم في الحد من الممارسات غير السليمة للتخلص من هذه المخلفات وما تسببه من أضرار للبنية التحتية.

وأضاف أن بلدية دبا تولي اهتمامًا بتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بيئية مستدامة، ترتقي بجودة الخدمات وتسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع.