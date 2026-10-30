وفد من "أمن مواصلات دبي" والاتحاد للقطارات يزور كهرباء ومياه دبي

دبي في 30 أكتوبر/وام/ اطلع وفد من إدارة أمن المواصلات بدبي، وشركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية خلال زيارته لمقر هيئة كهرباء ومياه دبي على المعايير والمتطلبات الأمنية التي تم تطبيقها في الجسر الرابط بين محطة مترو الجداف ومبنى "الشراع"، المقر الرئيسي الجديد للهيئة وذلك في إطار زيارات المقارنات المعيارية.

تأني الزيارة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز التكامل والتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع شركائها من الجهات الحكومية، لترسيخ نموذج دبي الحكومي القائم على روح الفريق الواحد والابتكار، والذي يضع تمكين الإنسان وتعزيز أمنه وسلامته على قائمة أولوياته، بما يسهم في المحافظة على ريادة الإمارة عالمياً في المرونة واستشراف المستقبل والاستعداد للتحديات.

وفي إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، تحرص الهيئة على توفير بيئة عمل إيجابية تحقق أعلى مستويات الرفاهية والاستدامة والسلامة وجودة الحياة، والمساهمة في دفع مسيرة التنمية الحضرية لمدن المستقبل.

وقال سعادة اللواء عبيد سعيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي: "تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بقطاع النقل والبنية التحتية وتسهم مثل هذه التجارب والممارسات في تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل والمواصلات، ودعم تطوير مشاريع مستقبلية تتسم بأعلى مستويات الأمن والسلامة والكفاءة.

ونوه إلى أن الجهود المشتركة أسهمت في أن يصبح جسر "الشراع" نموذجاً يُحتذى ومثالاً يُقاس عليه لباقي المشاريع المشابهة.. وأضاف :" نحرص في إدارة أمن المواصلات على مواصلة دورنا المحوري في وضع وتطوير المتطلبات والمعايير الأمنية لمنظومة النقل، والجسور، والمباني التابعة لها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يواكب التطور المتسارع والنهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي في قطاع النقل والمواصلات".

والتقى الوفد خلال الزيارة مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي وعلى رأسهم الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية؛ وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، وزعل خليفة بن زعل، نائب الرئيس لإدارة سلسلة التوريد والجودة والصحة والسلامة والبيئة، وعمر إبراهيم المنصوري، رئيس العمليات، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة والمتخصصين في الأمن المؤسسي والصحة والسلامة والمشاريع والهندسة وكفاءة الطاقة.

وأثنى الوفد على تميز الهيئة في تحقيق التكامل بين الأمن والسلامة والإسعاف والهندسة والاستدامة، مشيدا بقصص نجاح الهيئة وممارساتها التي يمكن الاستفادة منها كمعايير مرجعية لمشاريع السكك الحديدية.