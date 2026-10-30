"حديقة بحيص الجيولوجية" تحصد "جائزة استدامة الشارقة للوجهات السياحية"

الشارقة في 30 أكتوبر/وام/ حصدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة جائزة «استدامة الشارقة للوجهات السياحية – المسار الثاني» عن حديقة بحيص الجيولوجية ضمن جوائز منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026 في إنجاز يعكس جهود الهيئة في إبراز المقومات الطبيعية والتاريخية للإمارة وتطوير وجهات سياحية نوعية تعزز مكانة الشارقة في مجال السياحة المستدامة.

جاء هذا الفوز خلال الدورة الثالثة عشرة من المنتدى التي نظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحت شعار «اتجاهات جديدة في السياحة» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وكرم الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة الفائزين في مسارات المنتدى المختلفة.

وتسلّمت سعادة حصة الشامسي مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة الجائزة تقديراً لتميز حديقة بحيص الجيولوجية وإسهامها في تعزيز مفهوم السياحة المستدامة وإثراء التجربة السياحية في إمارة الشارقة.

تُعد (حديقة بحيص الجيولوجية) التي افتتحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في يناير 2020 إحدى الوجهات المتخصصة في التعريف بالتاريخ الجيولوجي للإمارة وإبراز الأهمية العلمية لجبل بحيص والمناطق المحيطة به من خلال مرافق ومعروضات تتيح للزوار التعرف إلى مراحل تكوّن المنطقة وتطور بيئتها الطبيعية.