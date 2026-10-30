معاذ وائل يمثل ملاكمة الإمارات في أولمبياد الشباب “داكار 2026”

دبي في 30 أكتوبر/وام/ يشارك لاعب المنتخب الوطني الملاكم معاذ وائل في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» التي تستضيفها العاصمة السنغالية خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 13 نوفمبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي عبر معسكر تدريبي خارجي في مصر، على أن يتوجه إلى داكار يوم 3 نوفمبر المقبل.

وقال محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة، إن اللاعب أكمل استعداداته من خلال معسكر إعداد في مصر تضمن تدريبات مشتركة مع لاعبي المنتخب المصري الأول وعدد من الأندية، من بينها نادي اتحاد الشرطة المصري، بما أسهم في رفع جاهزيته الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات.

وأضاف أن مشاركة معاذ وائل في منافسات وزن 70 كجم تمثل محطة تاريخية، كونه أول ملاكم إماراتي يمثل الدولة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.

وأشار إلى أن الاتحاد حرص على إقامة برنامج إعداد يتناسب مع أهمية المشاركة، بهدف تقديم مستوى مشرف والاستفادة من الاحتكاك بمدارس مختلفة، بما يعزز خبرة اللاعب ويدعم مسيرة الملاكمة الإماراتية على الساحة الدولية.