شراكة بين "جود" ودار البر لدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الأثر المستدام

دبي في 30 أكتوبر/وام/ وقعت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" وجمعية دار البر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وتطوير منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة للمساهمات المجتمعية بما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للمجتمع وتعزيز أثرها واستدامتها انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وفي إطار الشراكة خصصت جمعية دار البر مساهمة بقيمة 4 ملايين درهم لدعم مبادرة "بيتي" بما يعزز قدرة المبادرة على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية ودعم الأفراد والأسر المستفيدة.

تمثل هذه المساهمة ترجمة عملية للتكامل بين المؤسسات المجتمعية وتحويل الموارد إلى مبادرات تستجيب للاحتياجات وتحقق أثراً اجتماعياً ملموساً ومستداماً.

وتشمل الشراكة إطلاق وتنفيذ الحملات والمبادرات المشتركة بما فيها الحملات الموسمية والمبادرات الكبرى إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية المرتبطة بها بما يوسع مجالات المشاركة ويعزز وصول المبادرات إلى أفراد المجتمع.

وأكد مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لـ "جود" سعي المؤسسة من خلال هذه الشراكة إلى تطوير منظومة أكثر ترابطاً وشفافية تجمع بين الشراكات والحوكمة والتقنية وتوسع فرص المشاركة المجتمعية بما يحول المساهمات إلى أثر اجتماعي ملموس ومستدام ينعكس على جودة حياة الأفراد والأسر ويدعم الأولويات الاجتماعية في دبي ويواكب مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"."

من جانبه أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر أن الشراكة مع "جود" تعكس رؤية مشتركة لتعزيز فاعلية العمل المجتمعي وترسيخ نهج يقوم على بناء شراكات استراتيجية قادرة على توجيه الموارد والإمكانات نحو مبادرات نوعية تحقق أثرا ملموسا ومستداما في حياة الأفراد والأسر.