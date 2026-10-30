الإسباني تشاكارا يتصدر قائمة المشاركين في جولة "دي بي ورلد" للجولف بدبي

دبي في 30 أكتوبر/وام/ يشارك الإسباني أوجينيو تشاكارا في جولة دي بي ورلد الختامية للجولف التي تقام على ملعب "إيرث" في عقارات جميرا للجولف بدبي من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، متصدراً تصنيف "السباق إلى دبي" برعاية دي بي ورلد، ومنافساً على لقب الموسم وكأس "هاري فاردون".

وأوضحت اللجنة المنظمة للجولة في بيان لها اليوم، أن تشاكارا يسعى إلى أن يصبح ثالث لاعب إسباني يتصدر التصنيف الأوروبي في ختام الموسم، بعد سيفي باليستيروس وجون رام، مشيرة إلى خوضه الأسبوع المقبل بطولة أبوظبي "الدار" للجولف، قبيل الانتقال إلى دبي لخوض المحطة الختامية للموسم.

وقال تشاكارا :" تبقى بطولتان فقط على نهاية الموسم مع تصدري "السباق إلى دبي" وهو ما يمثل فرصة مهمة لتحقيق حلمي بالفوز بكأس "هاري فاردون" موضحا أنه يقدم أفضل مستويات مسيرته ويتطلع إلى المنافسة في أبوظبي ودبي، رغم قوة المنافسين الساعين إلى انتزاع الصدارة.