تحت رعاية حمدان بن زايد.. انطلاق الدورة الـ9 من مهرجان سباق دلما التاريخي

أبوظبي في 30 أكتوبر/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت اليوم فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، التي تستمر حتى 15 نوفمبر المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويتصدر برنامج المهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يعد أطول سباقات التراث البحري في المنطقة، إذ يمتد لمسافة نحو 68 ميلاً بحرياً (125 كيلومتراً)، بجوائز مالية تبلغ 30 مليون درهم.

وانطلق السباق من جزيرة دلما مروراً بعدد من الجزر الطبيعية التاريخية، وصولاً إلى شاطئ مدينة المغيرة.

ويشهد المهرجان أيضاً سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً بجوائز تبلغ 2.4 مليون درهم، إلى جانب بطولة دلما لصيد الشعري، ومجموعة من المنافسات الرياضية تشمل سباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، وبطولات البادل، وتنس الريشة للسيدات، وكرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، إضافة إلى بطولة الصيد بالصقور.

ويتضمن المهرجان كذلك مسابقات مجتمعية وإبداعية، منها أجمل صورة وفيديو عن دلما، وبطولتا الكيرم والدومينو للرجال والسيدات، ومسابقة الطبخ الشعبي وأجمل طبق حلويات، فضلاً عن جوائز يومية على المسرح الرئيسي ويحتضن قرية تراثية وسوقاً شعبياً للمنتجات التقليدية والمأكولات الإماراتية، إلى جانب قرية الطفل التي تقدم برامج تعليمية وترفيهية تعرف الأجيال الناشئة بالموروث الوطني.

ويستقبل المهرجان الزوار أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر، فيما تمتد منافسات المتسابقين من 30 أكتوبر إلى 15 نوفمبر.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن سباق دلما للمحامل الشراعية أصبح حدثاً تراثياً ومجتمعياً يجسد ارتباط الإنسان الإماراتي بالبحر، ويعكس جهود المحافظة على الموروث البحري ونقله إلى الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن وصوله إلى نسخته التاسعة يؤكد نجاحه في الجمع بين الأصالة والتجدد.

من جانبه، أكد سعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أن الدورة التاسعة تجسد التزام الهيئة بصون التراث البحري الإماراتي وتعزيز حضوره في المجتمع، مشيداً برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمهرجان، وما تمثله من دعم لمسيرة المحافظة على الرياضات البحرية التراثية وتشجيع الأجيال على ممارستها.

وأضاف أن اختيار جزيرة دلما يعكس قيمتها التاريخية، فيما يسهم تنوع الفعاليات في توسيع المشاركة المجتمعية ودعم الحركة السياحية والاقتصادية في الجزيرة.

بدوره، أكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن المهرجان يواصل ترسيخ مكانته بين أبرز الفعاليات التراثية في المنطقة، بفضل دعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى حرص المجلس، بتوجيهات سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على تطوير الحدث وتعزيز دوره في إبراز الإرث البحري الإماراتي، باعتباره أكبر سباقات المحامل الشراعية من فئة 60 قدماً من حيث إجمالي الجوائز، وأحد أبرز الفعاليات التي تجمع بين التنافس الرياضي والحفاظ على الهوية الوطنية.