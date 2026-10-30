10 طهاة عالميين يقدمون أكثر من 20 عرضاً حياً بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين 10 طهاة من خلفيات ثقافية متنوعة يقدمون أكثر من 20 عرضاً حياً في "ركن الطهي" تتنوع بين الوصفات العائلية والأطباق التقليدية وتقنيات إعداد الطعام بأساليب مبتكرة .

يأخذ الركن زوار المعرض في رحلة بين مطابخ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى من العالم لاستكشاف النكهات والمكونات والحكايات التي تحملها الأطباق وتعكس ثقافات الشعوب وتقاليدها.

ويتيح المعرض - الذي يقام من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة - للجمهور متابعة عروض يقدمها طهاة ومؤلفو كتب طهي يستعرضون خلالها تجاربهم في تطوير الوصفات التقليدية وإعادة تقديمها إلى جانب أساليب عملية لإعداد أطباق مستوحاة من مطابخ عالمية.

وتشارك الشيف الفلسطينية سلام دقاق في ركن الطهي من خلال جلسة بعنوان "نكهات فلسطينية وحكايات عائلية" ، ومن المطبخ الشرق أوسطي أيضاً يشارك الشيف السوري محمد أورفلي بجلسة بعنوان "جذور حلبية وآفاق جديدة" ، ويحضر المطبخ اللبناني مع الشيف جاد يوسف في جلسة بعنوان "بيروت على المائدة" ، وتقدم الشيف وصانعة المحتوى القبرصية اليونانية مارينا جورجاليدس المعروفة باسم "شيف ماريني" وصفات من المطبخين اليوناني والقبرصي في جلسة بعنوان "المائدة اليونانية والقبرصية" .

ويقدم الشيف ومؤلف كتب الطهي البريطاني من أصول كاريبية كزافيير برامبل الذي يتابعه أكثر من 1.2 مليون شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي جلسة بعنوان "قدر واحد ونكهات من العالم" ، ومن جنوب آسيا تشارك كوسار راجا بجلسة بعنوان "جذور باكستانية ونكهات يومية" .

ويخصص ركن الطهي مساحة للتعريف بتقاليد المطبخ الهندي وتنوعه من خلال مشاركة أربع شيفات يقدمن وصفات منزلية وأطباقاً نباتية وتقنيات طهي مستوحاة من مناطق مختلفة من الهند.

ويشكل "ركن الطهي" جزءاً من البرنامج الثقافي للمعرض إذ يجمع بين عروض إعداد الطعام والتعريف بالوصفات والتقاليد المرتبطة بها ويتيح للزوار التعرف إلى تجارب الطهاة وعلاقتهم بالمطابخ التي نشأوا عليها أو استلهموا منها .