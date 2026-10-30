"إقامة دبي" تحصد ذهبية جوائز"إيكونوميك تايمز لرأس المال البشري"

دبي في 30 أكتوبر / وام / حصدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي" الجائزة الذهبية ضمن "جوائز إيكونوميك تايمز لرأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026" (The Economic Times Human Capital Awards MENA 2026)، عن مشروع "منظومة ذكاء القوى العاملة الحكومية"، في فئة "التميز في تحليلات بيانات الموارد البشرية" (Excellence in HR Data Analytics)، في إنجاز يعكس تطور ممارساتها في تخطيط القوى العاملة وإدارة الهياكل التنظيمية وتوظيف البيانات في دعم صناعة القرار والاستشراف المؤسسي.

جاء تطوير "منظومة ذكاء القوى العاملة الحكومية" امتداداً لمسيرة عمل مؤسسي انطلقت من "دليل إقامة دبي لإدارة الهيكل التنظيمي – المبادئ والضوابط الاسترشادية والممارسات التوجيهية 2024"، وصولاً إلى منظومة متكاملة تربط الهياكل التنظيمية بتخطيط القوى العاملة وتحليل بياناتها والمؤشرات والاستشراف، وتحول البيانات إلى معرفة تدعم القرارات الاستراتيجية وتعزز الجاهزية للمتغيرات المستقبلية.

وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي إن بناء مؤسسات حكومية جاهزة للمستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وبقدرتنا على فهم احتياجات العمل وتوجيه الكفاءات نحو الأولويات الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق، نعمل في إقامة دبي على ترسيخ التخطيط القائم على البيانات، وتعزيز التكامل بين تطوير الهياكل التنظيمية وإدارة القوى العاملة، بما يدعم دقة القرار وكفاءة الأداء واستدامة التطوير المؤسسي.

وأضاف معاليه أن هذا التتويج الدولي يعكس قدرة أبناء وبنات الإمارات على تطوير ممارسات حكومية تحظى بالتقدير خارج حدود الدولة، ويؤكد قيمة العمل المؤسسي الذي يجمع المعرفة والخبرة والابتكار، وسنواصل البناء على هذا الإنجاز لتطوير منظومة أكثر قدرة على استشراف احتياجاتها، وتنمية قدرات كوادرها، ومواكبة توجهات دولة الإمارات ودبي في بناء حكومة مرنة واستباقية.

وذكر اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في "إقامة دبي" أن هذا الفوز يعكس تطور منظومة إدارة الموارد البشرية في إقامة دبي، وقدرتها على ربط الهياكل التنظيمية بتخطيط القوى العاملة وتحليل البيانات ضمن إطار مؤسسي متكامل.