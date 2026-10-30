الشركات الإيطالية تستعرض خبراتها وحلولها التقنية في" جلفود للتصنيع 2026"

دبي في 30 أكتوبر /وام/تواصل إيطاليا تعزيز مكانتها كأحد أبرز شركاء دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الصناعية محافظةً على صدارتها في قطاع آلات التعبئة والتغليف إلى جانب احتلالها المرتبة الثانية في قطاع آلات إنتاج الأغذية والطهي والتبريد وفقاً لأحدث بيانات التجارة لعام 2026.

وتعود الشركات الإيطالية للمشاركة في معرض جلفود للتصنيع 2026 الذي يقام من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي لتستعرض خبراتها وحلولها في مجالات تقنيات معالجة وتصنيع الأغذية والتعبئة والتغليف والتبريد ومعدات خدمات الأغذية الاحترافية وحلول المخابز والمكونات الغذائية.

وبلغت قيمة صادرات إيطاليا من آلات التعبئة والتغليف إلى دولة الإمارات 53.6 مليون يورو حتى يوليو 2026 مستحوذةً على حصة سوقية تبلغ 40.9 بالمائة بما يعزز مكانة إيطاليا كأكبر مورد لهذا القطاع إلى السوق الإماراتية.

ويأتي ذلك امتداداً للأداء القوي المسجل خلال عام 2025 حين بلغت قيمة الصادرات 96.5 مليون يورو بزيادة 59 بالمائة مقارنة بعام 2024 فيما بلغت حصة إيطاليا من السوق الإماراتية 32.4 بالمائة.

وتواصل إيطاليا أيضا تسجيل حضور قوي في قطاع آلات إنتاج الأغذية والطهي والتبريد وبلغت قيمة صادراتها إلى دولة الإمارات 97 مليون يورو حتى يوليو 2026 بحصة سوقية بلغت 12.4 بالمائة ما يضع إيطاليا في المرتبة الثانية بين الموردين الدوليين.

وخلال عام 2025 بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 289 مليون يورو بزيادة 39 بالمائة على أساس سنوي وبحصة سوقية بلغت 12.3 بالمائة.

وكشفت أحدث البيانات استمرار الطلب القوي في دولة الإمارات على التكنولوجيا الصناعية الإيطالية المتقدمة ويبرز الدور المتنامي لمعدات وتقنيات "صنع في إيطاليا" في دعم قطاعات تصنيع الأغذية والضيافة والمعالجة والتعبئة والتغليف وأنظمة الإنتاج في الدولة.

وتعكس المشاركة الإيطالية تنوع منظومة تصنيع الأغذية في إيطاليا التي تجمع بين الهندسة المتقدمة والأتمتة وكفاءة الإنتاج والحلول الصناعية المتخصصة إلى جانب الجودة والموثوقية والخبرات التقنية التي تحظى بها منتجات "صُنع في إيطاليا" عالمياً.

وتدعم وكالة التجارة الإيطالية الشركات المشاركة في المعرض من خلال الصالة الإيطالية المخصصة التي توفر منصة أعمال تتيح للشركات الإيطالية التواصل والاجتماع مع المصنّعين والموزعين والمشترين والمستثمرين والجهات الفاعلة في القطاع على مستوى المنطقة.

وتشكل الصالة الإيطالية نقطة محورية لتطوير الأعمال والتواصل وبناء العلاقات التجارية إلى جانب تسليط الضوء على القدرات الإيطالية في عدد من المجالات الرئيسية ضمن سلسلة قيمة تصنيع الأغذية بما يشمل آلات التعبئة والتغليف ومعدات معالجة وتصنيع الأغذية وتقنيات المخابز والتبريد وحلول خدمات الأغذية والمكونات الغذائية.

وقال سعادة لورينزو فانارا سفير إيطاليا لدى الدولة إن إيطاليا ودولة الإمارات تجمعهما رؤية مشتركة ترتكز على دعم التنمية الصناعية والابتكار والتميز، ويشكل معرض جلفود للتصنيع منصة مثالية لتعزيز هذه الشراكة وتطوير أوجه التعاون وخلق فرص مستدامة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإماراتية.

وأضاف فانارا أن دولة الإمارات تواصل استثماراتها في تطوير قطاع تصنيع الأغذية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنويع الصناعي ما يسهم في زيادة الطلب على التقنيات القادرة على تحسين الإنتاجية والكفاءة والسلامة والأتمتة في بيئات الإنتاج المختلفة، و الشركات الإيطالية تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لدعم هذا التحول من خلال أنظمة متقدمة صُممت لتلبية احتياجات إنتاج الأغذية الحديثة بدءاً من المعالجة والتحضير مروراً بالتبريد والطهي ووصولاً إلى التعبئة والتغليف ومعدات خدمات الأغذية الاحترافية.

من جهته ذكر فاليريو سولداني المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات مدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في دبي أن جلفود للتصنيع يشكل منصة رئيسية تتيح للشركات الإيطالية تعزيز شراكاتها التجارية وتعميق حضورها في السوق وتحقيق نمو طويل الأمد في دولة الإمارات ومنطقة الخليج الأوسع.