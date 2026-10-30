"معاً" و"بيورهيلث" تدعمان الخدمات الصحية والمبادرات المجتمعية في أبوظبي

أبوظبي في 30 أكتوبر /وام/ وقعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومجموعة بيورهيلث اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تتضمن تقديم خدمات متخصصة لعلاج غسيل الكلى لأفراد المجتمع غير القادرين وتنفيذ مبادرات صحية ومجتمعية تشمل برامج لدعم مرضى السرطان، إلى جانب تطوير مشاريع استراتيجية مستقبلية.

وقع الاتفاقية سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لـ (معاً)، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لـ (بيورهيلث) خلال حفل أقيم في مركز "أثر+"، الذي تديره الهيئة ويعد أول مركز متخصص من نوعه في أبوظبي لتسريع الأثر الاجتماعي.

تشمل الاتفاقية التعاون في إطلاق نسخة الهيئة من جوائز "تريل بليزر" ضمن منصة "أثر+"، بهدف دعم الابتكار الاجتماعي والاستجابة للاحتياجات المجتمعية ذات الأولوية في أبوظبي.

وتنص على تعزيز التعاون في تلقي المساهمات المجتمعية عبر منصة الهيئة، وتوجيهها بكفاءة وشفافية لدعم الأولويات الاجتماعية، بما يسهم في تطوير مبادرات صحية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين النتائج الصحية وجودة الحياة.

وينسجم التعاون مع رسالة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في توجيه الجهود والمساهمات المجتمعية نحو الأولويات الاجتماعية ويتصل بجهود بيورهيلث في تطوير قطاع الرعاية الصحية وإحداث أثر مجتمعي من خلال منظومتها المتكاملة.

وأكد عبدالله حميد العامري أن الشراكة مع بيورهيلث تأتي في إطار توحيد الخبرات والموارد لدعم الأولويات الصحية والمجتمعية في أبوظبي، من خلال مبادرات تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز العافية المجتمعية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب لاحتياجات المجتمع.

من جانبها، ذكرت شايستا آصف أن الشراكة تجمع بين منظومة بيورهيلث الصحية المتكاملة، التي تركز على الرعاية والتغطية الشاملة، ومنصة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً للعطاء المجتمعي، بما يتيح توجيه الخبرات والموارد الطبية نحو الأولويات الصحية في أبوظبي والمنطقة، وتحويل العمل المشترك إلى نتائج صحية ملموسة.