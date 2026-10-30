منافسات قوية بمزاينة سويحان في مهرجان الظفرة بدورته الـ20

سويحان في 30 أكتوبر/وام/ شهدت أشواط المفاريد في "مزاينة سويحان" المحطة الأولى بمهرجان الظفرة بدورته العشرين، منافسات قوية بين مُلاك الإبل لفئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وذلك ضمن 16 شوطاً جرت منافساتها على مدار يومين، فيما تتواصل المسابقات في منصة مزاينة الإبل بمدينة سويحان في منطقة العين حتى 3 نوفمبر المقبل.

وجرى، مساء أمس، تتويج الفائزين في منافسات اليوم الثاني لسن المفاريد، بحضور سعادة عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، وسط حضور واسع من عشاق مزاينات الإبل التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودخلت شبوك المبيت، صباح اليوم ، المطايا المشاركة في أشواط اللقايا للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ السبت.