فيلم "غوهان" التايلندي يفتتح عروض السجادة الخضراء في مهرجان الشارقة السينمائي

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / شهدت النسخة الـ 13 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تنظمه مؤسسة (فن) ،العرض الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط للفيلم التايلندي "غوهان" الذي افتتح عروض السجادة الخضراء مساء أمس في "فوكس سينما" بسيتي سنتر الزاهية وسط إقبال جماهيري لافت.

و في سياق متصل نظمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ضمن المهرجان سلسلة من الورش التفاعلية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في الفنون السينمائية أتاحت للأطفال واليافعين والشباب استكشاف جوانب مختلفة من صناعة الأفلام وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

شملت قائمة الورش التي عقدت في منصة المؤسسة بسيتي سنتر الزاهية ورشة "إدارة الإنتاج السينمائي: تفريغ أوامر العمل وبناء خطة تصوير يومية" قدمها المدرب مؤمن القرعان لتعريف المشاركين بأسس التخطيط للإنتاج السينمائي فيما تولى المدرب أحمد فايز الإشراف على ورشة "صناعة محتوى بالذكاء الاصطناعي" التي منحت الأطفال فرصة استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في ابتكار الأفكار وتحويلها إلى محتوى بصري.

وتعرف المشاركون في ورشة "تصوير المنتجات" التي قدمها محمد كباش إلى أساليب التصوير السينمائي للمنتجات بينما سلط محمد عادل خلال ورشة "صناعة السينما قبل التصوير والاستفادة من الذكاء الاصطناعي" الضوء على دور هذه التقنيات في مراحل الإعداد والتخطيط للإنتاج السينمائي.

وشمل البرنامج ورشة "اصنع فيلمك" التي فتحت المجال أمام الأطفال للتعرف إلى المراحل الأساسية لصناعة الأفلام بينما استعرضت المدربة عائشة خليفة خلال ورشة "سينما الظل" أساليب رواية القصص باستخدام الضوء والظل.

وقدمت المدربة هداية أحمد ورشة "الشريط السينمائي" وسلطت الضوء خلالها على أحد العناصر المرتبطة بتاريخ الفن السابع فيما شجعت المدربة مهرة المشاركين خلال ورشة "اصنع قصتك المصورة" على ابتكار حكاياتهم وتحويلها إلى مشاهد متتابعة بما ينمي خيالهم وقدرتهم على التعبير البصري.