انطلاق تحديي"الذكاء الاصطناعي" و"الجامعات" ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / يشهد مسرح المجاز في الشارقة مسابقات "جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي" ضمن "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2026" بدورتها الـ 13.

إذ تقام منافسات "تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، و"تحدي الجامعات" بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة على أن يكرم الفائزون في حفل الجائزة 2 نوفمبر المقبل .

كان "تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي" قد انطلق أمس الأول ، و تبدأ غداً منافسات النسخة الخامسة من "تحدي الجامعات"، وتستمر التحديات حتى الأول من نوفمبر القبل ضمن فعاليات الجائزة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بهدف تمكين طلبة المدارس والجامعات من تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية وتطوير الاتصال الحكومي.

وأكدت سعادة علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص الجائزة على توسيع مجالات المشاركة أمام الشباب، من خلال منافسات تمنحهم الفرصة لتوظيف معارفهم ومهاراتهم في تطوير مشاريع تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتعزز دور المؤسسات الأكاديمية والعلمية في دعم الابتكار في الاتصال الحكومي.

وقالت إن تطوير الاتصال الحكومي لا يرتبط بالتقنيات الحديثة وحدها، بل بالقدرة على توظيفها لفهم احتياجات المجتمع وتقديم حلول أكثر كفاءة وفاعلية ومن خلال هاتين الجائزتين، نعمل على إتاحة المجال أمام المواهب الشابة لاختبار أفكارها وتطويرها، وإشراكها في ابتكار أساليب جديدة تعزز جودة الخدمات وتدعم التواصل المؤسسي.

وأضافت السويدي أن مشاركة طلبة المدارس والجامعات تعكس اهتمام الجائزة باكتشاف الطاقات الواعدة في مراحل تعليمية مختلفة، وتشجيعها على الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات المستقبلية.

وتنافس في "تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي" خمسة مشاريع تأهلت من بين ثمانية مشاريع وصلت إلى العرض الختامي للتحدي، الذي نظّمه مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي خلال الفترة من 8 إلى 29 أغسطس الماضي.

واستهدف التحدي طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، من خلال برنامج امتد 16 يوماً وتضمن 14 جلسة تطبيقية، تناولت تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن خمسة محاور رئيسية، هي الصحة العامة والتعليم والتحول البيئي والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي.

وفي محور الصحة العامة، يقدم مشروع "شاهين" طائرة مسيّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الغازات السامة ودرجات الحرارة وتحديد مواقع الأشخاص المحتجزين، بما يساعد فرق الإطفاء والإنقاذ على تقييم المخاطر قبل دخول المواقع المتضررة.

أما مشروع "رصد"، فيعالج تحديات تصريف مياه الأمطار من خلال نظام ذكي لمراقبة شبكات التصريف والتنبؤ بمخاطر الفيضانات، وتحديد المواقع التي تتطلب تدخلاً مبكراً من الجهات المعنية.

وفي قطاع التعليم، يطرح مشروع "شروق" واجهة رقمية موحدة تجمع الإشعارات الرسمية والفرص المتاحة وسجلات إنجازات الأبناء، لتسهيل وصول الأسر إلى المعلومات وتنظيمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقدم مشروع "سبراوت" نظاماً للتنبؤ بالمنتجات الغذائية الطازجة المعرضة للهدر في منافذ البيع، واقتراح إجراءات للاستفادة منها في الوقت المناسب، فيما يعمل مشروع "نبتة" على تطوير منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والمزارعين، وتحويل الصور الموثقة للنباتات إلى بيانات تساعد على متابعة الإنتاج الزراعي.

وطوّرت الفرق الخمسة المتأهلة مشاريعها في مسرح المجاز يومي 28 و29 أكتوبر الجاري استعداداً لتقديم عروضها أمام لجنة التقييم في الأول من نوفمبر المقبل تمهيداً لإعلان الفائزين خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة عشرة في 2 نوفمبر المقبل.

وأكد جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين حرص المؤسسة على توفير بيئة داعمة وفرص حقيقية تحفّز الشباب على اكتشاف إمكاناتهم وتطويرها، وجاء تنظيم تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي لتشجيعهم على توظيف التكنولوجيا بوعي ومسؤولية، بما يخدم مجتمعهم ويحقق أثراً إيجابياً .

وعلى صعيد المنافسات الجامعية، تستعد النسخة الخامسة من "تحدي الجامعات" لتلقي مشاركات من 17 جامعة، بينها 9 جامعات دولية هي: جامعة الكويت، جامعة ابن زهر المغربية، والجامعة الأردنية، جامعة العلوم الماليزية، جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في كوريا الجنوبية، جامعة يانغون في ميانمار، جامعة باكو للهندسة في أذربيجان، المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي، وجامعة غاستون بيرغر السنغالية، و 8 جامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك بـ12 مشروعاً هي جامعة الإمارات العربية المتحدة ،جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ،جامعة الشارقة، جامعة أبوظبي، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،جامعة العين، جامعة عجمان، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وذلك خلال المنافسات التي تنطلق غدا بمسرح المجاز ضمن فعاليات تستمر حتى الاول نوفمبر المقبل.

ويركز التحدي على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الاتصال المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، من خلال حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم تطوير الأداء المؤسسي.

وتُعرض المشاريع المشاركة أمام لجنة تقييم متخصصة تنظر في مستوى توظيف التقنيات الحديثة، وجودة التخطيط والتنفيذ، والنتائج المتوقعة وأثر الحلول المقترحة، وصولاً إلى اختيار المشاريع الفائزة، التي يُعلن عنها خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة عشرة من "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي .