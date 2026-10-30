"الإمارات دبي الوطني" شريكاً مصرفياً لــ"قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026"

دبي في 30 أكتوبر /وام/ أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مشاركته في "قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026" بصفته شريكاً مصرفياً متميزاً وشريكاً لمنظومة العمل في "منتدى الاستدامة المستقبلية".

وأوضح البنك أنه من خلال مشاركته في الحدثين، يؤكد التزامه بالابتكار وطموحه للمساهمة في صياغة مستقبل القطاع المصرفي، مع التركيز بشكل خاص على أجندته الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبتوجيهات ورعاية من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، تنطلق فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي"، المنصة الاستراتيجية التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل.

يقدم الأسبوع برنامجاً متكاملاً من المنتديات والقمم المتخصصة التي تغطي مختلف جوانب المنظومة المالية العالمية.

تُعقد "قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026" في الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر المقبل في مدينة جميرا بدبي، بهدف تعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمبتكرين.

وتجمع القمة السنوية القادة والمبتكرين وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التطورات التي تشكل قطاع التكنولوجيا المالية.

ويسلط بنك الإمارات دبي الوطني - الذي يأمل في أن يكون البنك الرائد بالمنطقة في تبني الذكاء الاصطناعي - الضوء على تأثيره الملموس على الأعمال، وتطبيقه الواسع للذكاء الاصطناعي، وشراكاته الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية.

وبصفته الشريك المصرفي المتميز للقمة، يقيم بنك الإمارات دبي الوطني جناحاً كبيرا يتضمن برنامجاً حافلاً بالفعاليات من خلال تسجيلات بودكاست مباشرة وجلسات حوارية تضم خبراء من القطاع ومختصين من البنك.

وينضم نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جلسة بعنوان "مستقبل القطاع المالي: التجزئة، والابتكار، والعقد القادم من النمو" ويتناول خلالها مدى قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع تجزئة السوق، والاستفادة من التقنيات الناشئة، والتوسع في الشراكات الاستثمارية لتحقيق نمو مرن خلال العقد المقبل.

فيما يشارك عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك في حوارات وجلسات نقاشية على المنصة الرئيسية، لاستكشاف موضوعات تشمل هندسة البرمجيات ودمج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدور التحولي للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للأفراد.

ويوقع البنك خلال الحدث مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في إعادة صياغة ملامح القطاع المصرفي، وينصب تركيزنا هنا على تحويل إمكاناته إلى قيمة ملموسة للعملاء ونتائج قابلة للقياس لأعمالنا، ومن خلال الجمع بين قدراتنا التقنية ومنظومة قوية للتكنولوجيا المالية، فإننا ندفع عجلة الابتكار بصورة مسؤولة، ونرسخ ريادتنا في الخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا.

تعد "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" منصة مهمة لاستعراض ما حققناه من تقدم، وتبادل الأفكار، وتعزيز الشراكات مع المبتكرين الذين يصيغون مستقبل القطاع المالي.

وبصفته شريكاً لمنظومة العمل، سيدعم بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً "منتدى الاستدامة المستقبلية"، وهو منصة متخصصة ضمن "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" تركز على نقطة التلاقي بين التمويل والاستدامة وتخصيص رأس المال بما يتماشى مع العمل المناخي.

ويجمع المنتدى نخبة من المؤسسات المالية، وصناع السياسات، والمستثمرين، والقادة في مجال الاستدامة، لبحث سبل توظيف رأس المال والأطر التنظيمية والابتكار لتسريع التحول نحو نظم اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.