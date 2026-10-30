بلدية عجمان تنال اعتماداً عالمياً بمجال الابتكار عن " باقة امتثال المباني "

عجمان في 30 أكتوبر/وام/ حصلت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على شهادة اعتماد الابتكار الممنوحة من المعهد العالمي للابتكار (GInI)عن "باقة امتثال المباني" تثميناً للنموذج المبتكر في تعزيز منظومة الأمن والسلامة في المباني عبر توظيف الحلول الرقمية وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية المعنية.

وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الشهادة وأكد أن الحصول على الاعتماد ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030، والهدف الاستراتيجي للدائرة المتمثل في إدارة عمرانية شاملة، إلى جانب جهودها المستدامة في تبني المبادرات المبتكرة، وتطوير حلول استباقية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز جودة الحياة.

وقال إن "باقة امتثال المباني" تجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات، بما يضمن توفير بيئة عمرانية أكثر أماناً واستدامة، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل تنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ذات أثر ملموس.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود فرق العمل، التي أنجزت "باقة امتثال المباني" التي ترتكز على ترابط إجراءات تصديق العقود الإيجارية بمتطلبات امتثال المباني لاشتراطات الأمن والسلامة، وتتيح تبادل البيانات والتحقق من شهادات الامتثال بالتكامل مع الجهات الشريكة.

واستمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى شرح قدمه المهندس أحمد بن سلطان النعيمي مدير إدارة المباني بالدائرة، استعرض أهداف الباقة وآليات عملها وأبرز نتائجها، ودورها في تطوير منظومة متكاملة للتحقق من امتثال المباني لاشتراطات الأمن والسلامة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان.

جدير بالذكر أن الباقة تسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الرقابة الاستباقية.