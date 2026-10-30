رأس الخيمة تستضيف البطولة الآسيوية للخماسي الحديث نوفمبر المقبل

دبي في 30 أكتوبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث استضافة إمارة رأس الخيمة منافسات البطولة الآسيوية للبياثل والترياثل والليزر رن، وذلك من 10 إلى 16 نوفمبر المقبل على شاطئ الفلامنجو، بالتعاون مع مركز كل النجوم وأكاديمية مستقبل الموهوبين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بمقر اللجنة الأولمبية الإماراتية، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، وحضور ناصر المعمري نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس عائشة الصيري، ووضاح الحارثي، وعدنان الهاشمي، وأحمد البادي، وأحمد الجناحي.

ناقش المجلس عدداً من الملفات المهمة، أبرزها الاستعداد للحدث الآسيوي، الذي يعد من أبرز البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاستعدادات لتنظيم دورة الحكام الدولية للخماسي الحديث، المقررة في دبي من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل.

واطلع المجلس على تقرير البطولة المحلية للبياثل والترياثل والليزر رن، التي أقيمت على شاطئ الحيرة في الشارقة، إلى جانب تقرير مشاركة منتخب الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية باليابان خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر الماضي، واستعرض نتائج المشاركات والأنشطة التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الإمارات للخماسي الحديث وشركة "توتال نينجا" للترفيه، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تطوير المهارات الرياضية وبرامج اكتشاف المواهب.