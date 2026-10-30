بعد غد انعقاد الجلسة الختامية لشورى أطفال و شباب الشارقة تحت عنوان «الأسرة والقيم الإماراتية»

الشارقة في 30 أكتوبر/وام/ تعقد أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ضمن مسار المهارات الحياتية بعد غد الجلسة الرسمية الختامية لدور الانعقاد الثامن عشر لشورى أطفال الشارقة ودور الانعقاد التاسع لشورى شباب الشارقة تحت عنوان «الأسرة والقيم الإماراتية» وذلك في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمدينة الشارقة تحت شعار «خدمة المجتمع قيادة» بمشاركة أعضاء المجلسين في إطار تعزيز دور الأطفال والشباب في مناقشة القضايا المجتمعية وترسيخ قيم المشاركة والحوار والمسؤولية الوطنية.

تسلط الجلسة الختامية الضوء على مكانة الأسرة الإماراتية باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال ودورها في ترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية من خلال حوار تفاعلي يجمع أعضاء شورى أطفال الشارقة وشورى شباب الشارقة مع ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بما يتيح للأعضاء طرح رؤاهم وتساؤلاتهم ومناقشة الموضوعات المتصلة بحياتهم الأسرية والتعليمية والمجتمعية.

وتركز الجلسة على أهمية التماسك الأسري ودور الوالدين والأجداد وكبار السن في نقل الموروث الثقافي والقيم الإماراتية بين الأجيال وتعزيز احترام الكبير والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة وفي مقدمتها السنع الإماراتي وآداب المجالس باعتبارها ممارسات اجتماعية تسهم في بناء شخصية الأبناء وتعميق ارتباطهم بأسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

وتناقش الجلسة أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في تنشئة الأطفال والشباب ودور البيئة التعليمية في تعزيز السلوك الإيجابي وترسيخ القيم المجتمعية والهوية الوطنية إلى جانب أهمية التواصل المستمر بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور بما يسهم في توفير بيئة تربوية متكاملة تدعم النمو الفكري والسلوكي للأجيال الجديدة.

وتتطرق المناقشات إلى واقع الأسرة في ظل التحولات الرقمية والإعلامية المتسارعة وتأثير المحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في العلاقات الأسرية ومسؤولية الأسرة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة فضلاً عن دور الإعلام المحلي في تقديم محتوى هادف يعزز الروابط الأسرية ويحافظ على منظومة القيم الإماراتية.

وتحظى قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية باهتمام خاص خلال الجلسة من خلال مناقشة أهمية احترام الأنظمة والمحافظة على المكتسبات الوطنية والمشاركة في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية وتحويل الانتماء الوطني إلى ممارسات يومية تعكس وعي الأطفال والشباب بدورهم في خدمة مجتمعهم والمساهمة في تنميته.

ويستهدف ختام الدورين مشاركة 60 عضواً من شورى أطفال الشارقة و80 عضواً من شورى شباب الشارقة بما يعزز فرص تبادل الرؤى والخبرات بين الفئات العمرية المختلفة ويتيح مساحة مشتركة لمناقشة التحديات والتطلعات المرتبطة بالأسرة والقيم والهوية الوطنية.

وتجسد هذه الجلسة استمرار النهج الذي تتبناه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تمكين الأطفال والشباب وإعدادهم للمشاركة الواعية في الحياة العامة وتنمية مهاراتهم في الحوار والتعبير عن الرأي ومناقشة القضايا ذات الأولوية المجتمعية من خلال تجربة شوروية تسهم في بناء الشخصية القيادية وتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية.

بتل