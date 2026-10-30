تألق "علي بابا" و"رعد لمبارك" في السباق الثاني للخيول على مضمار أبوظبي

أبوظبي في 30 أكتوبر/وام /اختتم مضمار أبوظبي مساء أمس فعاليات السباق الثاني في الموسم وضم 7 أشواط بمشاركة 87 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز 466 ألف درهم.

وحقق "علي بابا دو نيل" لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان، لقب الشوط الثالث لمسافة 2200 متر للخيول المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب المقام "كلاسيك"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتفوق "رعد لمبارك" للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر للخيول المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب "ماجستيك ديزرت كلاسيك"، وجوائزه 66 ألف درهم.

واستهلت الفرس "إيه إف صقارة" لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة برناردو بينيرو، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب "الغدير"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحصدت المهرة "دانه إن إف" للإسطبلات الوطنية، بإشراف طحنون العلوي، وقيادة حمد البوسعيدي، صدارة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب "البداية ستيكس"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وكان لقب كأس "الوثبة ستاليونز"، للإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق" إنتاج الإمارات" من نصيب "رياض أي دبليو" لسالم علي مرشد المرر، بإشراف المالك نفسه، وقيادة برناردو بينيرو، وجوائزه 70 ألف درهم.

وأسفرت منافسات الشوط السادس لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، عن فوز "لوكال هيرو" لفترياتي هاي، وإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس، بلقب "مجد العاصمة مايل"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وأهدى "الكرامة" لجوكمن كايا، الثنائية للمدرب دووج واتسون، والفارس باتريك دوبس، بحصد لقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، وحصد لقب برق الصحراء سبرنت، وجوائزه 66 ألف درهم.