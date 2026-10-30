سلطان الحمادي يمثل دراجات الإمارات في أولمبياد "داكار 2026" للشباب

دبي في 30 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية مشاركة لاعب المنتخب سلطان الحمادي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها السنغال بداية من غد.

ويخوض (الحمادي) منافسات الدراجات خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر المقبل، في سباقَي الفردي ضد الساعة والفردي العام.

ويواجه الحمادي تحديين مختلفين في مشواره الأولمبي، إذ يتطلب سباق الفردي ضد الساعة توزيع الجهد بدقة، والمحافظة على السرعة والتركيز طوال مسافة السباق، فيما يحتاج الفردي العام إلى التعامل مع متغيرات المنافسة، وقراءة تحركات الدراجين، واختيار التوقيت المناسب للهجوم، وصولاً إلى المراحل الحاسمة.