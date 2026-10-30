نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4 في المائة خلال الربع الثالث متجاوزاً التوقعات

بروكسل في 30 أكتوبر/وام/ سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام 2026 ، مقارنة بالربع السابق، وفق تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، اليوم (الجمعة)، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بمتوسط 0.2%.

كان اقتصاد منطقة اليورو قد نما بنسبة 0.6% في الربع الثاني، فيما سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل نمواً بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث.

وعلى صعيد أكبر اقتصادات المنطقة، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%، بينما انكمش الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، بنسبة 0.1% على نحو غير متوقع.