لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري

دبي في 30 أكتوبر/ وام / التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي جونغ أون كيونغ، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية كوريا الشقيقة، وذلك خلال زيارة سموها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أبرز الخبرات والتجارب في مجال تطوير منظومتي الصحة والرعاية الاجتماعية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.

كما التقت سموها عدداً من مسؤولي الشركات والمؤسسات البارزة في كوريا، وبحثت معهم فرص توسيع الشراكات والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة في قطاعات الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري وصون التراث الثقافي.

وقد زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مركز آسان الطبي، بحضور بارك سونغ إيل، رئيس المركز، واطلعت على خبراته في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة وجهوده في الابتكار الطبي والبحث العلمي.

والتقت سموها، شين يو يول، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع النمو المستقبلي في مجموعة "لوتيه"، واطلعت على أنشطة المجموعة وتوجهاتها المستقبلية، كما تناول اللقاء فرص توسيع أعمال الشركات العالمية انطلاقاً من دبي والإمارات، والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية وموقعها الإستراتيجي للوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.

وزارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، شركة هيريم للهندسة المعمارية والتخطيط، والتقت جونغ يونغ كيون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، وشهدت عرضاً لأبرز أعمالها في مجالات التصميم المعماري والتخطيط الحضري وتطوير المشاريع العمرانية.

حضر اللقاءات والزيارات الميدانية معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد المرافق لسموّها وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية.