سعود بن صقر يستقبل سفير الصين وقنصلها العام

رأس الخيمة في 30 أكتوبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وسعادة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، اللذين قدِما للسلام على سموه.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير وسعادة القنصل العام، وناقش معهما خلال اللقاء اتفاقية الصداقة التي وقعتها رأس الخيمة مع مقاطعة فوجيان مؤخراً، وسبل تطوير العلاقات مع مقاطعة غوانغدونغ.

كما جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون مع الصين في شتى المجالات، وتبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهما، عبّر سعادة تسنغ جيشين وسعادة أو بوكيان عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأشادا بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلادهما، والتطور الذي تشهده إمارة رأس الخيمة على مختلف الصعد.