عجمان.. اختتام "ثرا كونكت" بتوصيات لدعم تمويل الشركات الناشئة ونموها

عجمان في 30 أكتوبر/ وام / اختتم ملتقى "ثرا كونكت" الأول، الذي نظمته غرفة عجمان بالتزامن مع إطلاق منظومة "ثرا" للإستثمار وريادة الأعمال، أعماله في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وخبراء وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة، مؤكداً أهمية بناء بيئة اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار وتحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع ناجحة وفرص استثمارية مستدامة.

وشكّل الملتقى منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، من خلال جلسات تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار، وتجارب المؤسسين في تأسيس الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بالتمويل والنمو والوصول إلى الأسواق.

وأبرزت مناقشات الملتقى مجموعة من التوصيات التي ركزت على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، وتطوير برامج احتضان وتسريع المشاريع، وتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى مصادر التمويل والعملاء والأسواق المحلية والإقليمية.

كما شملت التوصيات المقترحة رفع جاهزية الشركات للاستثمار عبر تطوير نماذج أعمال مستدامة، وتعزيز الحوكمة والكفاءة التشغيلية، وتوفير برامج الإرشاد والتوجيه المتخصص، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين المؤسسين وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين.

وأكدت المناقشات أهمية تمكين الشباب والكفاءات من دخول عالم ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتطوير شراكات بين المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة لتحويل الحلول المبتكرة إلى فرص تجارية واستثمارية.

وسلط الملتقى الضوء على ضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات الريادية، ومتابعة نمو الشركات واستدامتها وقدرتها على توفير فرص العمل، بما يعزز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي.

وأكدت سعادة مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة "ثرا" للإستثمار وريادة الأعمال، أهمية البناء على مخرجات الملتقى وتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو وتطوير شراكات اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية عجمان.

وأوضحت أن منظومة "ثرا" تقوم على نموذج متكامل يضم ست شركات متخصصة، توفر خدمات تشمل مساحات العمل، واحتضان وتسريع المشاريع، والحلول الاستثمارية والتشغيلية، والمبادرات المجتمعية، بما يتيح للمؤسسين الحصول على الدعم اللازم في مختلف مراحل تأسيس شركاتهم و نموها وتوسعها.

من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة "ثرا" تستهدف خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة.

وأضاف أن المستهدفات تشمل دعم 600 شركة ناشئة عبر "ثرا إكس"، وتجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار، ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي، مع استهداف الاستثمار المباشر في 71 شركة خلال خمس سنوات.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التواصل بعد انتهاء الملتقى، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يعزز دور «ثرا كونكت» منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، وتدعم بناء شبكة اقتصادية واستثمارية متكاملة.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود غرفة عجمان لترسيخ مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي ختام فعاليات الملتقى، شهدت مسابقة المشاريع الناشئة، التي تقدمت إليها أكثر من 45 شركة ناشئة، فوز "ألفريدو" بجائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، تسلّمها على شكل شيك تقديراً لتميز فكرته ونجاح مشروعه.

وأتاحت المسابقة للمؤسسين فرصة استعراض مشاريعهم أمام المستثمرين والخبراء، بما يعكس التزام منظومة «ثرا» بدعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى فرص نمو واستثمار.