سهيل بن بطي يؤكد دور الألعاب الجامعية في اكتشاف المواهب الرياضية

دبي في 30 أكتوبر/ وام / أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن مشاركة 45 جامعة وأكثر من 2.300 لاعب ولاعبة في بطولة الألعاب الجامعية، تؤكد أنها أصبحت منصة وطنية حقيقية لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، ورافداً مهماً لمنتخباتنا الوطنية في مختلف الألعاب.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن ما نشهده اليوم في الألعاب الجامعية يعكس الإيمان الراسخ لقيادتنا الرشيدة بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وأن الرياضة الجامعية ركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ ومتوازن يحمل قيم الالتزام والعمل الجماعي والروح الرياضية.

وأضاف: فخورون بما يقدمه طلبتنا من مستويات فنية مميزة وروح رياضية عالية داخل الملاعب وخارجها، ونتقدم بالشكر إلى الجامعات المشاركة على دعمها المتواصل، وإلى الاتحادات الرياضية والحكام واللجنة المنظمة وكل من يسهم في إنجاح هذا الحدث، وسنواصل العمل معاً لتكون الرياضة الجامعية في الإمارات نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً.

من جهة أخرى اختتمت منافسات الأسبوع الرابع من الألعاب الجامعية 2027–2026 بإقامة 52 مباراة من أصل 55 خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الحالي، بنسبة إنجاز بلغت 95%، في أفضل أسبوع منذ انطلاقها، حيث شهد الأربعاء الماضي 21 مباراة، ليرتفع عددها إلى 185 من أصل 585 مباراة في جدول الموسم.

وأعلن اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي عن مشاركة 45 جامعة، و171 فريقاً في 6 مسابقات هي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، للطلاب والطالبات، على 21 ملعباً وصالة في المناطق الوسطى والشرقية والغربية، وانضمام أكثرمن 2.300 لاعب ولاعبة يمتلكون ملفات إحصائية على المنصة الرسمية للبطولة.

وكشف عن إحصاء 329 هدفاً في كرة القدم، و3.852 نقطة في كرة السلة، و160 شوطاً في الكرة الطائرة "حتى الآن"، وصدارة جامعة عجمان لكرة القدم" طلاب"، بـ7 نقاط، ومعهد روتشسترللتكنولوجيا – دبي، لكرة القدم "طالبات" بالعلامة الكاملة محققا 9 نقاط، فيما تتقاسم جامعات أبوظبي والعين – فرع أبوظبي والأمريكية في الإمارات الصدارة في كرة السلة" طلاب"، ولكل منها 3 انتصارات دون خسارة.

وتواصل الجامعة الأمريكية في دبي صدارتها لكرة السلة "طالبات"، بفارق نقاط بلغ 216+، كما تتصدر كليات التقنية العليا الترتيب برصيد 15 نقطة في الكرة الطائرة" طلاب"، ومعهد روتشسترللتكنولوجيا – دبي الكرة الطائرة "طالبات" برصيد 9 نقاط.