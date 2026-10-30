حمدان بن زايد يستقبل وفد دائرة التمكين الحكومي.. ويطلع على تطور الخدمات الحكومية والفرص الوظيفية في الظفرة

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل في أبوظبي، وفدا من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، برئاسة معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس الدائرة.

واطلع سموه على جهود الدائرة ومبادراتها في تطوير الخدمات الحكومية، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالتوظيف في منطقة الظفرة، والجهود المبذولة لربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المناسبة، لا سيما في القطاعات الحيوية.

وقدم الوفد عرضا تناول ثلاثة محاور رئيسية، شملت منصة الخدمات الحكومية الموحدة "تم" ودورها في تسهيل وصول سكان منطقة الظفرة إلى الخدمات الحكومية، وأبرز الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود مركز مواهب في ملف توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات.

واستعرض الوفد أمام سموّه أبرز خدمات ومزايا منصة "تم"، ودورها في توحيد الخدمات الحكومية ضمن منصة رقمية متكاملة، ما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وتعزيز تجربة المتعاملين. كما استعرض المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بمنطقة الظفرة، ودورها في توفير البيانات اللازمة لدعم التخطيط الحكومي واتخاذ القرارات.

واستعرض الوفد، خلال اللقاء، مستجدات التوظيف والمبادرات التي تقودها الدائرة من خلال مركز مواهب لربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المناسبة عبر تنظيم الأيام المفتوحة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين وشبه الحكوميين وشركات القطاع الخاص بالإضافة إلى برامج التدريب والإرشاد المهني التي يتولى تنفيذها فرع مركز مواهب الموجود في منطقة الظفرة.

وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، والاستفادة من البيانات والمؤشرات في دعم الخطط التنموية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية في منطقة الظفرة وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لمسيرة التطوير الحكومي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وتطوير مهارات الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بما يواكب تطلعات الدولة التنموية ويعزز جودة الحياة في منطقة الظفرة.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لمتابعة الأولويات التنموية في منطقة الظفرة، مع التركيز على تطوير الخدمات الحكومية، والاستفادة من البيانات الدقيقة في دعم التخطيط واتخاذ القرار، وتعزيز فرص التوظيف، بما يدعم مسيرة التنمية في المنطقة، ويرتقي بجودة حياة أفراد المجتمع.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة إبراهيم محمد ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام "تم"، وسعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة الدكتور عبدالله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الحكومية ومركز مواهب، والسيد سيف أحمد المزروعي، مدير إدارة دعم المتعاملين في "تم"، إلى جانب عدد من المسؤولين.