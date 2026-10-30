"مفوضية اللاجئين" تطلق حملة لجمع 50 مليون دولار لمساعدة 9 ملايين شخص

نيويورك في 30 أكتوبر/ وام / أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم، حملتها السنوية لجمع التبرعات لفصل الشتاء 2026-2027، بهدف توفير المساعدات الشتوية لما لا يقل عن 9 ملايين شخص في أربع دول متضررة من الحرب، هي أوكرانيا وسوريا ولبنان وأفغانستان.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن نقص التمويل وارتفاع أسعار الطاقة يزيدان من احتياجات اللاجئين والنازحين والفئات المتضررة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن تسعة ملايين شخص على الأقل يحتاجون إلى مساعدات إضافية لتجاوز الظروف الشتوية في هذه الدول.

وأوضح أن مفوضية اللاجئين تسعى، من خلال حملتها السنوية الموجهة للأفراد والجهات المانحة الخاصة، إلى جمع ما لا يقل عن 50 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الشتوية خلال الفترة 2026-2027، وذلك لتعويض الانخفاضات الحادة في ميزانيتها.

وأضاف أن المبلغ المستهدف يزيد بنحو 3 ملايين دولار على ما جمعته المفوضية خلال حملتها في العام الماضي.

-سر-.